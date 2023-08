Notizia a sorpresa su Silvia Toffanin e Verissimo. La conduttrice televisiva era ormai pronta per l’ufficialità riguardante il programma di Canale 5, infatti Mediaset pareva essere determinata a rispettare i tempi prestabiliti già diverse settimane fa. Ma ora è stata disposta una variazione inaspettata e la compagna di Pier Silvio Berlusconi dovrà attenersi alle nuove direttive. Ma i telespettatori potrebbero manifestare del malcontento.

Silvia Toffanin è la regina di Verissimo da ormai tanto tempo e le sue interviste sono sempre seguitissime. Secondo quanto è venuto fuori in quest’ultimo periodo, lei avrà conversazioni faccia a faccia con attori delle soap e delle fiction Mediaset nonché con tanti personaggi famosi nei vari settori. Ma non dovrebbero esserci interviste con persone che possano alimentare il trash, ormai bandito dall’amministratore delegato del Biscione.

Silvia Toffanin, la decisione Mediaset su Verissimo

Nonostante Silvia Toffanin sembrava dovesse iniziare prima la nuova stagione di Verissimo, adesso si è vociferato di uno slittamento improvviso. A rivelare tutto in anticipo è stato il sito DavideMaggio, che ha anche fornito spiegazioni su questa probabile disposizione dall’alto. Nessuna punizione ovviamente per la bravissima conduttrice, ma il pubblico non si sarebbe comunque aspettato una presa di posizione del genere.

DavideMaggio ha annunciato che Verissimo non dovrebbe più ripartire il prossimo 16 settembre, ma presumibilmente sabato 23 settembre. Un rinvio di una settimana, con la seconda puntata che andrebbe in onda domenica 24 settembre. Mediaset non ha ancora diramato comunicati ufficiali sull’avvio della trasmissione. Ma sappiamo già qualcosa, infatti il 2 settembre “Canale 5 estende la propria programmazione pomeridiana a base di soap anche al giorno prefestivo”.

Il sito ha concluso, scrivendo: “Avremo l’immarcescibile Beautiful, alle 13.45, la lanciatissima Terra Amara, alle 14.10, per la prima volta La Promessa, alle 14.45, e My Home My Destiny, alle 15.45. A seguire film (il 2 settembre in palinsesto c’è Love in Aruba)”.