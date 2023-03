“Io e Pier Silvio…”. Silvia Toffanin, annuncio a sorpresa da Pio e Amedeo. Tutti gelati: “Non è possibile”

Silvia Toffanin, l’annuncio in diretta tv. Una puntata ricca di ospiti d’eccezione e tante rivelazioni inedite nel salotto televisivo della coppia di comici, Pio e Amedeo, per l’esordio di Felicissima Sera – All Inclusive. Non solo Michelle Hunziker e la verità sul rapporto tra lei ed Eros Ramazzotti, ma anche l’amatissima conduttrice di Verissimo.

L’annuncio di Silvia Toffanin su Pier Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Felicissima Sera – All Inclusive. Pio e Amedeo portano a casa il primo di tanti successi con la puntata di esordio del nuovo format. tanti gli ospiti e altrettante le domande pungenti della coppia di comici, che hanno avuto l’onore e il privilegio di intervistare Silvia Toffanin.

Domande più che private per gli ospiti del programma che hanno dunque accettato il guanto di ‘sfida’ lanciato da Pio e Amedeo. Silvia Toffanin ha risposto alle domande dei conduttori che in suo onore hanno dato un titolo bene preciso al momento della chiacchierata, quello di “Verissimissimo”. Detto fatto, la conduttrice non ha potuto fare altro che divertirsi, rispondendo per filo e per segno ai quesiti dal tono più che privato.

“Io non cucino, cioè cucino poco. L’immondizia chi la butta tra me e Pier Silvio Berlusconi? Facciamo i turni”. Ebbene si, riflettori accesi sulla vita domestica dell’ex Letterina sempre molto riservata sull’argomento, che ha dunque concesso uno strappo alla regola: “Faccio la lavatrice? Sì, sono un essere umano. Faccio anche la lavastoviglie e stiro, se serve”, ha aggiunto la Toffanin. “Questa è una domanda intima, preferisci Pier Silvio con il boxer o con lo slip?”, la domanda pungente dei comici non poteva che arrivare puntuale. E Silvia Toffanin, dopo un evidente imbarazzo, ha deciso di rispondere: “Sempre, perché è un gran bel ragazzo”, e a quel punto Pio e Amedeo non hanno mollato la presa.

“Come andiamo a dormire? Io non ve lo dico, lui con l’intimo blu. Abbiamo un bagno a testa, il mio però è più piccolo”. Ma non finisce qui, perché non contenti Pio e Amedeo hanno incalzato chiedendo del primo bacio tra Silvia e Pier Silvio: “Il primo bacio con Pier Silvio? A Milano, in Brera“, “Chi ha cacciato prima la lingua?”, ma la Toffanin questa volta ha preferito tacere. “Ha mai fatto una puzzetta?”, chiedono e lei: “Lui è un gentleman sempre, voi fate quelle cose”, replica divertita la conduttrice. Pio e Amedeo hanno concluso l’intervista lanciando un appello a Pier Silvio e chiedendo scherzosamente la mano di Silvia. La conduttrice ha risposto secca: “Mi dissocio da questa cosa”.