Silvia Toffanin, il gesto in diretta tv a Verissimo. La conduttrice cuore di mamma, i telespettatori sia in studio che a casa non potevano che emozionarsi davanti alla dedica della Toffanin davanti alle telecamere del programma. Il gesto è avvenuto a fine puntata, quando poco prima di salutare il pubblico a casa, Silvia Toffanin ha pensato di ritagliare gli ultimi minuti utili alla trasmissione per rivolgersi alla figlia Sofia Valentina in occasione dell’ottavo compleanno.

La dedica di Silvia Toffanin per il compleanno della figlia Sofia Valentina arriva in diretta tv. La conduttrice di Verissimo ha colto l’occasione per rivolgere alla figlia i suoi personalissimi auguri con il cuore di mamma. E il gesto è arrivato davanti a tutti: “Ci tenevo oggi a fare gli auguri alla mia Sofia, che oggi compie 8 anni. Auguri cucciola, ti amo tantissimo”.

Occhi di mamma Silvia commossi davanti alle telecamere e poi una cascata di applausi che scorrevano incessanti, il video del momento è stato condiviso sulla pagina social del programma e ha ricevuto nel giro di poco tempo i sentiti auguri anche da parte dei follower affezionati alla conduttrice e alla trasmissione. Non solo Sofia Valentina nel cuore e nei pensieri di Silvia Toffanin, ma anche il figlio Lorenzo Mattia, quando solo qualche mese fa, il 10 giugno, ha ricevuto gli auguri di mamma.

In occasione del compleanno per i 13 anni del figlio, Silvia Toffanin ha rivolto dunque i suoi auguri con la gioia nel cuore: “Ci tenevo a dire una cosa personale, a fare gli auguri al mio principe Lorenzo che oggi compie 13 anni. Auguri amore”. Anche in quell’occasione, la conduttrice ha ricevuto affettuosi commenti e complimenti da parte dei fan.

Al di là del tenerissimo episodio, di recente nello studio televisivo Mediaser, Silvia Toffanin ha avuto la possibilità di intervistare una delle conduttrici più chiacchierate del momento, ovvero Myrta Merlino. La nuova padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha rivelato davanti alle telecamere alcuni aneddoti personali, come quello riferito al momento del parto. “Era troppo presto perché avevo avuto una proposta di lavoro a Roma. Quando ero incinta di sette mesi il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta e restò in coma per quasi tre mesi”.