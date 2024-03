Anita è stata eliminata dal Grande Fratello e durante l’ultima puntata, dopo il risultato del televoto, la concorrente ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. In nomination c’erano Anita, Greta, Sergio e Simona. I sondaggi parlavano chiaro e infatti proprio la Olivieri è stata l’inquilina ad aver avuto meno voti. Le prime a salvarsi sono state Greta e Simona, quindi Anita e Sergio sono stati invitati da Signorini in salone per l’ultimo verdetto.

La giovane romana, che da una decina di giorni aveva iniziato un flirt con Alessio Falsone, ha dovuto abbandonare la casa e raggiungere Alfonso Signorini, conduttore che l’ha accolta con una frase molto criticata dal pubblico: “La più amata dagli Italiani”. Non proprio, almeno a vedere il risultato del televoto e i commenti sui social.

“Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Non so, ma non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi, penso di aver dato tutta me stessa ed essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e per questo vi dico che sono davvero felice di com’è andata”, ha detto Anita una volta uscita dalla casa del Grande Fratello.

Anita è sconvolta dai commenti arrivati sui social in questo periodo. A svelarlo un utente sui social: “Anita sarebbe sotto shock per la montagna di m* ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. È stata presa in giro da Alfonso. Dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà Anita. Chi semina m* non può di ricevere in cambio diamanti”, si legge.

Anita sarebbe sotto shock per la montagna di💩ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. È stata presa in giro da Alfonso. Dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo è questa la realtà Anita. Chi semina💩non può di ricevere in cambio diamanti #grandefratelllo — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 19, 2024

“La colpa è di chi l’ha difesa non considerando il fatto che prima o poi il programma finisse”, ha scritto un utente riferendosi ad Alfonso Signorini, che in questi mesi l’ha sempre protetta e le ha fatto credere di essere amatissima dal pubblico. “Mi dispiace per questa doccia fredda, però se una si comporta come si è comportata lei, non puoi essere elogiata quando esci. E poi il GF pessimo ad illudere sti giovani”, “Può ringraziare Santucci di aver resistito anche 6 mesi. La persona peggiore di sempre al Grande Fratello”, si legge dai commenti degli utenti social.