Grande Fratello, la puntata di ieri lunedì 18 marzo ha lasciato strascichi pesanti. Quando manca una settimana esatta alla fine del programma tutti i nodi stanno vendendo al pettine. Federico ha perso la pazienza con Perla e sono volate parole grosse. Intanto il pubblico ha decretato che Massimiliano Varrese è il terzo finalista dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, mentre Anita e Paolo Masella sono stati eliminati. A proposito di Anita, subito dopo aver varcato la porta rossa ha detto la sua sull’esperienza conclusa poco prima.

“Il mio percorso è stato pieno. Penso di aver dato tutto, non so, non mi viene in mente altro che avrei potuto fare. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e essere arrivata molto più lontano di dove mi sarei mai immaginata. Quindi sono felice. Sono andata oltre i miei limiti, oltre tutto. Per me questa è la mia più grande vittoria e quindi sono molto molto felice”, racconta Anita.





Grande Fratello, nuovo duro confronto tra Perla e Federico

Felice non è Federico, molto nervoso. Oggi in giardino se l’è presa con Perla. Stanco dell’ennesima frecciatina ha risposto: “Tre cose ce l’hai in testa tu, con questa leggenda metropolitana che Perla fa tutto. Fino a 3 giorni fa dicevano che eri nel resort e adesso fai la regina delle casalinghe…non mi chiamare amore”. A riportare la calma ci ha pensato Alessio.

Ma il pubblico sui social ha dato il suo verdetto: “Mi sbaglio o c’è un accanimento contro Federico? Non stanno giocando bene, avrebbero dovuto capire da tempo che se un gruppo attacca (davanti alle telecamere) un singolo, quest’ultimo diventa beniamino del pubblico”. E poi sferzate contro Perla.

“Lo rimprovera per il latte, cronometra il tempo quando va in bagno, ora con lo spazzolino per i denti, alza la voce perché è spalleggiata da quei 2 amiconi di Sergio e Dentone. Perlina scendi dal piedistallo ha ragione Fede”.