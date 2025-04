Tra giugno e luglio Pier Silvio Berlusconi sarà chiamato a presentare i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025–2026. In attesa dell’annuncio ufficiale, nelle ultime settimane sono emerse numerose indiscrezioni che stanno alimentando il dibattito online. Alcune ipotesi, inizialmente considerate pura “fanta-televisione”, sembrerebbero invece avere un fondo di verità.

Secondo i primi rumor, i vertici Mediaset starebbero valutando un’importante mossa strategica: affidare ad Alfonso Signorini la conduzione della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, che tornerebbe in una veste rinnovata per competere con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Se il conduttore accettasse questo incarico quotidiano, è probabile che lascerebbe la guida del Grande Fratello, che potrebbe essere affidata a Simona Ventura.

Il futuro di Simona Ventura a Mediaset

Super Simo, desiderosa di tornare stabilmente a Mediaset, avrebbe già accettato il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Una scelta che potrebbe rappresentare il primo passo per un futuro ruolo più centrale. Del resto, dopo la sua partecipazione al reality come naufraga, Ventura è rimasta legata a Canale 5 principalmente attraverso i format targati Maria De Filippi, come Amici, Temptation Island Vip, Ultima Fermata e Selfie – Le Cose Cambiano.

A rilanciare queste voci è stata l’agenzia di stampa LaPresse, mentre Riccardo Signoretti, dalle pagine di NuovoTv, ha confermato l’ipotesi di Signorini alla guida di Pomeriggio Cinque. Anche Mattia Buonocore, ex firma di Davide Maggio, ha detto la sua su Instagram, scrivendo che Simona Ventura al Grande Fratello è una “ipotesi” e che, accettando il ruolo a L’Isola dei Famosi, lo avrebbe fatto “con l’auspicio di fare altro in Mediaset”.

Tuttavia, per completezza d’informazione, va ricordato che 361 Magazine ha riportato una versione opposta, parlando di una conferma di Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello per “altri due anni”. Quale sarà la verità? Al momento tutto resta nel campo delle ipotesi.

