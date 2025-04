“Nuove opinioniste e conduttore”. Grande Fratello, deciso il trio per la prossima edizione: roba grossa grossa

A pochi giorni dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, il fermento attorno al reality più longevo della TV italiana continua senza sosta. Se il saluto finale di Alfonso Signorini aveva lasciato intendere un possibile addio, le ultime indiscrezioni sembrano andare nella direzione opposta. Secondo quanto riportato da 361Magazine, il conduttore tornerà a guidare il programma anche nella prossima stagione… e non solo.

Mediaset avrebbe infatti deciso di confermare Signorini per ben due edizioni consecutive. “Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Alfonso Signorini resta ben saldo alla guida… Mediaset rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive…”, si legge sul portale. Una decisione che rappresenta una dichiarazione d’intenti forte e chiara: Signorini è, e resterà, il volto simbolo del Grande Fratello.

Chi affiancherà Alfonso Signorini: oltre a Stefania Orlando c’è proprio lei

Ma le sorprese non finiscono qui. Se Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi – rispettivamente opinionista in carica e finalista – sembrano pronte a lasciare il programma, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ricambio nel parterre degli opinionisti. Tra i nomi più discussi c’è Stefania Orlando, molto amata dal pubblico per la sua partecipazione passata al GF Vip. Secondo IlSussidiario.it e l’esperto di gossip Amedeo Venza, potrebbe essere proprio lei la nuova presenza fissa in studio: “Da quello che apprendiamo Stefania Orlando potrebbe seguire la stessa strada di Beatrice Luzzi…”.

Orlando è considerata una figura capace di coniugare empatia, intelligenza e ironia, qualità che la renderebbero perfetta per il ruolo di opinionista. I fan sembrano già entusiasti all’idea, come dimostrano le reazioni positive sui social. Accanto a lei, potrebbe spuntare un altro volto molto amato: Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione, che ha espresso il desiderio di tornare nella casa… ma questa volta dall’altro lato.

In un’intervista a SuperGuidaTv Jessica Morlacchi ha rivelato: “Dopo aver fatto la gieffina devo dire che mi piacerebbe molto questa nuova possibilità, sarebbe stupendo. Chissà, magari Alfonso mi inviterà”. E ha aggiunto: “Sarebbe davvero divertente, anche perché quando lo vivi in prima persona poi è più facile entrare nelle dinamiche”. Jessica si è detta pronta a mettersi in gioco in una veste nuova, convinta che la sua esperienza da concorrente possa rappresentare un valore aggiunto.

