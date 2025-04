“Perché lei…”. Stefania Orlando si lascia sfuggire la battuta proprio davanti a loro due, la coppia del Grande Fratello. Simpatico siparietto durante una cena tra ex concorrenti del Grande Fratello. Intorno a un tavolo imbandito con piatti a base di pesce si sono ritrovati Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e, infine, Enzo Paolo Turchi accompagnato dalla moglie Carmen Russo.

Stefania Orlando ha pubblicato una serie di storie sul proprio profilo Instagram per mostrare ai fan la loro reunion. Durante la serata, tra un piatto e l’altro, non sono mancati i pettegolezzi sugli ex inquilini, compresi i presenti, il tutto sempre in chiave molto ironica e leggera. Stefania, in particolare, ha accennato al gossip esploso dopo la fine del GF, che vede protagonisti Amanda e Iago. La Orlando pensava di non essere sentita e invece…

“Perché lei…”. Stefania Orlando e la coppia del Grande Fratello: se l’è lasciato sfuggire

Mentre Manda e l’attore spagnolo parlavano fitto fitto tra di loro, vicinissimi, Stefania Orlando e Carmen Russo si sono scambiate qualche impressione su questa possibile nuova coppia. “Carmen, che cosa ne pensi di questa coppia?”, domanda Stefania mentre riprende i commensali seduti proprio davanti a lei. “Questa coppia secondo me ci sorprenderà all’improvviso, perché stanno vivendo uno stadio un po’ tranquillo… Lei è sorniona, molto incisiva, sa dove vuole andare”, risponde Carmen.

“Un po’ gattamorta…”, la interrompe Stefania con una battuta scherzosa. E poi aggiunge: “Però io vedo molta intesa tra loro due. Se ne parla tanto anche sul web, non a caso”.

“Allora ne sapremo di più”, aggiunge Carmen. “Dovremo solo scoprire se la cosa è andata avanti… Se Amanda hablerà en español…” “Se parlerà spagnolo, allora vorrà dire che c’è una storia d’amore”, commenta Stefania. E Carmen rincara la dose: “Quando impari una lingua, spesso ci sono tanti motivi…”

Amanda LECCISO💜 e Iago Garcia io vi shippo da settembre 2024 vogliamo dare l’ufficialità o aspettiamo altri sei mesi e mezzo😂😂😂#helevier pic.twitter.com/HSlCtaL8dL — Ale🩵Liam❤️‍🩹-Mi mancano i levrieri🦮🐕‍🦺🐯🧸 (@Alessia2060) April 4, 2025

Ovviamente lo scambio di battute tra le due amiche non è passato inosservato. Amanda, che aveva capito benissimo che si stava parlando di lei e di Iago, a un certo punto è intervenuta: “Ma che cosa state dicendo voi due?”. Una scenetta divertente, che ha fatto sorridere anche i fan della coppia. Dentro la casa si era parlato di un possibile avvicinamento tra Stefania e Iago, ma entrambi hanno svelato che non c’è mai stato nulla da nessuna delle due parti. In compenso, è nata una bella amicizia… a tre.