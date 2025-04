E anche questo Grande Fratello è finito. Lunedì 31 marzo, dopo sei mesi e mezzo, si è conclusa la 18esima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che quest’anno ha voluto al suo fianco Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici oltre a Rebecca Staffelli. Ha vinto Jessica Morlacchi, che proprio come la seconda classificata Helena Prestes era rientrata nella casa grazie a un clamoroso e inedito ripescaggio.

Ripescaggio che aveva generato l’ennesima polemica su quello che potremo definite il Grande Fratello più discusso di sempre. Non ha brillato per gli ascolti, paragonando i dati delle scorse edizioni, ma sui social è stato e continua a essere commentatissimo. Ma mentre i vari fandom sono concentrati sulle mosse degli ormai ex concorrenti, soprattutto i finalisti, il pensiero va già a settembre.

Signorini resta al GF? L’ultimo rumor

È infatti certo che a fine estate la porta rossa della casa si aprirà di nuovo per altri concorrenti. Lo stesso Alfonso Signorini, nel salutare e ringraziare i telespettatori al termine della finale ha dato appuntamento a settembre 2025, ma non ha specificato se ci sarà o meno lui come conduttore.

Le polemiche su questa edizione del reality hanno investito anche lui, da anni padrone di casa. La sua conduzione, in alcuni casi, non è stata particolarmente apprezzata e ora tutti si chiedono se ci sarà un cambio della guardia al GF 19.

Non ci sono ancora certezze al riguardo, ma mentre il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti parla di ritorno di Ilary Blasi, che nel frattempo si prepara a iniziare la sua nuova avventura in tv con The Couple, l’ultimissima indiscrezione arriva dal portale 361 Magazine: Signorini resterà al timone del Grande Fratello. E non solo per la prossima edizione: Mediaset, si legge, avrebbe rinnovato la fiducia al giornalista per altri due anni.