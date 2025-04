Lunedì scorso la finale del Grande Fratello che ha decretato la vittoria di Jessica Morlacchi. Una vittoria poco aspettata: tutti propendevano più per il trionfo di Helena Prestes o Zeudi Di Palma. E invece sono arrivate rispettivamente seconda e ultima. Ultimissima, in realtà, si è piazzata Mariavittoria Minghetti, che è stata eliminata dal reality al primo televoto con Chiara Cainelli.

La sfida che dava accesso alla finale, infatti, era tra dottoressa romana e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne trentina che alla fine è salita sul terzo gradino del podio. Entrambe, però, hanno vinto l’amore al reality di Canale 5. MaVi si è fidanzata con Tommaso Franchi, Chiara con Alfonso D’Apice.

GF, Tommaso e MaVi: come stanno le cose

Ma se Chiara e Alfonso si sono subito mostrati ai fan non appena hanno ripreso possesso dei loro profili social e raccontato persino di essere stati derubati in casa e aggrediti, la coppia dei ‘Tommavi’ è stata più riservata. Molto più riservata.

Dopo l’uscita di lei dalla casa, MaVi e Tommaso si sono rivisti e abbracciati: erano stati lontani una sola settimana ma sembravano mesi. Poche ore prima dell’uscita dal programma la dottoressa aveva parlato del fidanzato con gli altri concorrenti in questi termini: “Io sono pronta alla convivenza e casa mia a Roma è aperta per Tommaso. Ora però lui deve capire cosa vuole fare nella vita”.

Non è dato da sapere se vivano già insieme, ma una cosa è certa: sono ancora una coppia. La foto-prova è arrivata poche ore fa quando lui ha postato una Storia Instagram che non lascia spazio a dubbi: un bacio più che passionale con la sua MariaVittoria. E sempre da Instagram si scopre che venerdì sera sono stati a cena con alcuni ex GF come Stefania, Carmen ed Enzo Paolo, Amanda e Iago. Insomma, i fan posso stare tranquilli: i Tommavi sono insieme e innamoratissimi.