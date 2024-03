A pochissimo dalla finale del Grande Fratello Alfonso Signorini ha fatto scoppiare un caso. Infatti, se l’è presa con una protagonista del reality show facendole una battuta durante la diretta del 21 marzo. Dopo questa critica, lei ha deciso di fare un gesto clamoroso nei confronti del conduttore, che potrebbe far nascere una vera e propria guerra in queste ore.

In tanti si stanno già chiedendo se ci sarà un confronto durante la finalissima del 25 marzo o se Alfonso Signorini preferirà non innescare ulteriori polemiche. Certo, il caso sembra essere ormai scoppiato vista la reazione della donna. Tutto è accaduto sui social e certamente il padrone di casa del reality show sarà stato informato della questione.

Grande Fratello, Alfonso Signorini fa scoppiare il caso: la protagonista lo attacca

Nel corso dell’appuntamento in diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha iniziato a parlare con Paolo, fresco di eliminazione, ed è stata nominata un’ex gieffina presente alla festa di Masella. E il caso è esploso, dopo che il presentatore Mediaset ha detto una frase che ha fatto innervosire la donna. Quest’ultima ha iniziato quindi ad attaccarlo in modo implicito.

Al party dedicato a Paolo c’era pure l’ex concorrente Angelica Baraldi e Signorini ha risposto così: “Ti pareva che mancava Angelica? Angelica non ha una sua vita praticamente“. Lo studio ha replicato con un’enorme risata alla battuta di Alfonso, ma sul web i fan di lei hanno cominciato a criticarlo ferocemente: “Angi, amore, se sei odiata da Alfonso vuol dire che sei dalla parte giusta”, “Il pelato con queste battute su Angelica è proprio ridicolo“.

angi amore, se sei odiata da alfonso vuol dire che sei dalla parte giusta 😂❤️@BaraldiAngelica #perletti — sof🌷 (@sofia_dona3790) March 21, 2024

Angelica ha reagito, come sottolineato dal sito Gossip e Tv, mettendo dei like a questi commenti contro Signorini. Quindi, sembra che non abbia gradito le parole del conduttore e chissà se tra i due ci sarà un confronto.