Al Grande Fratello Alfonso Signorini ha in un certo modo cacciato dallo studio Mirko. Mentre parlava con lui delle vicende legate anche a Perla, il conduttore si è accorto che qualcosa non gli andava per niente a genio e ha preso questo provvedimento. Il padrone di casa lo ha riferito anche alla Vatiero e agli altri concorrenti, infatti successivamente Brunetti ha dovuto fare un cambiamento.

Nella semifinale del Grande Fratello c’è stato spazio quindi per questo siparietto di Signorini, che ha cacciato Mirko perché insoddisfatto da ciò che aveva fatto fino a quel momento. Ricordiamo inoltre che l’ex gieffino è finito nel vortice del gossip nei giorni scorsi per un avvistamento ad una festa con Shaila Gatta, ma tra i due non c’è nulla di sentimentale.

Grande Fratello, Signorini ha cacciato Mirko in diretta poi è rientrato: il motivo

Al Grande Fratello Signorini, che ha cacciato Mirko momentaneamente dallo studio per un motivo particolare, ha fatto riparlare di quella paparazzata di Brunetti con l’ex velina di Striscia la Notizia. A quel party il ragazzo era con una giacca, ma senza la presenza della camicia, quindi a petto scoperto. Perla si era arrabbiata e anche nella semifinale ha avuto un confronto con la gieffina con lo stesso look per scherzare.

Quando Mirko è andato da Signorini, il presentatore lo ha invitato a cambiare outfit. Infatti, c’è stato l’intervento di un autore che gli ha portato una camicia bianca. Ha subito detto a Brunetti di andare via dallo studio per cambiarsi in camerino. Anche Cesara Buonamici è parsa d’accordo col conduttore. Quindi, se n’è andato dietro le quinte e poi ha fatto capolino nuovamente, mostrandosi appunto con la camicia indossata.

Alfi: "quanto ci hai impiegato a venire al dunque con mirko"

Pe: "poco, poco, c'e una connessione diversa "

Alfi: "ma quanto ci impiega mirko a mettere una camicia?"

Pe: "alfonso ma me lo fate vedere ?"

Alfi: "no, te lo faccio veder "

Ces:"prima te lo vestiamo"#perletti pic.twitter.com/LpFcUrzNCp — fla_perletti (@fla_perletti) March 21, 2024

Niente di punitivo dunque nei confronti di Mirko, semplicemente un modo ironico per affrontare la questione. Signorini e il giovane hanno poi proseguito la conversazione tra gli applausi del pubblico.