A pochi giorni dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, si parla già di crisi – o forse solo di distanza temporanea – tra Helena Prestes e Javier Martinez, una delle coppie più chiacchierate nate sotto i riflettori della Casa. Nonostante la mancata vittoria (il titolo è andato a sorpresa a Jessica Morlacchi), Helena si è comunque distinta, conquistando un vasto seguito di fan e il cuore di Javier.

La loro relazione, sbocciata tra le mura di Cinecittà, ha fatto sognare milioni di spettatori. “Helevier”, come li ha ribattezzati affettuosamente il web, sono diventati simbolo di complicità e tenerezza, alimentando il romanticismo degli appassionati del reality. Tuttavia, appena spente le luci della diretta, la realtà ha imposto un brusco ritorno alla normalità: lavoro e impegni hanno separato la neo-coppia in tempi record.

Helena e Javier già separati dopo il GF, cosa sta succedendo

Javier è rientrato nelle Marche per affrontare alcuni impegni professionali, mentre Helena ha subito ripreso a destreggiarsi tra appuntamenti e contratti fuori dalla Casa. Nonostante la distanza, i due continuano a mantenere vivo il legame grazie ai social. Ogni mattina si scambiano messaggi affettuosi su Instagram: Helena ha persino postato una foto di Javier a letto, accompagnata da una dolce dedica. “Buongiorno amore mio! Spero che la tua giornata inizi con un sorriso e che ogni momento ti porti felicità. Non vedo l’ora di rivederti e stringerti forte”, ha scritto lei. La risposta di Javier non si è fatta attendere: “Buongiorno cavallina mia, manca poco”.

Le interazioni pubbliche della coppia hanno però acceso il dibattito online. Se da una parte i fan più romantici seguono con entusiasmo ogni aggiornamento, c’è chi li accusa di “fanservice”, ovvero di esibire il loro rapporto per mantenere viva l’attenzione mediatica. In particolare, si ipotizza che la loro esposizione social sia strategica, mirata a cavalcare l’onda del successo post-GF.

Intanto, i due dovrebbero presto ritrovarsi per registrare insieme un’intervista a Verissimo, ulteriore occasione per chiarire la natura della loro relazione fuori dal contesto televisivo. Che sia amore vero o solo un’intesa nata sotto i riflettori, una cosa è certa: Helena e Javier continuano a far parlare di sé, mantenendo viva l’attenzione su una delle edizioni più sorprendenti del Grande Fratello. E mentre i fan sperano in un lieto fine, il web resta diviso tra sogno e scetticismo.