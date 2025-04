Il Grande Fratello è appena finito. La 18esima edizione del reality di Alfonso Signorini che tornerà puntuale a settembre se l’è aggiudicata Jessica Morlacchi. Una vittoria a sorpresa, visto che il nome della cantante era quello che appariva meno nei sondaggi lanciati prima della finale. I nomi più quotati erano quelli di Zeudi ed Helena, arrivate rispettivamente quinta e seconda.

Entrambe si sono dette felici per il risultato raggiunto e anche per Jessica lunedì sera. “Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. Ha vinto la mia preferita come concorrente. Meritava tanto questa vittoria. Le auguro il meglio, questo è solo l’inizio. Ti voglio bene Jessica“, le parole a caldo di Zeudi.

GF, Signorini scioccato: ha scoperto di Zeudi

Proprio Zeudi ha avuto un sostegno immenso durante la sua permanenza nella casa. Si è a lungo discusso degli Zelena e del ‘potere’ che avrebbero avuto nel salvare o meno gli altri concorrenti appoggiandosi ai loro fandom e all’indomani della vittoria di Jessica è uscita la notizia della raccolta fondi organizzata dai sostenitori dell’ex Miss Italia.

Una raccolta per “ripagarla” del montepremi del Grande Fratello che non è riuscita a vincere in sostanza. “Nonostante l’enorme ingiustizia subita, questo è il nostro modo di rimediare agli errori altrui”, si legge nella casuale su GoFoundMe che fissa l’obiettivo a 50mila euro. A stretto giro sarebbero stati già raccolti 27mila euro.

A #Boom boccio le raccolte fondi x il #grandefratello. I fan di Zeudi hanno raccolto in un giorno 26K x ‘ricompensarla’ del montepremi che non ha vinto, gli shailenzo hanno pagato un viaggio in Kenya alla ‘coppia’. #Signorini: “Ma lo sanno che sn pagati?! Questo è fanatismo!”🫠 pic.twitter.com/dmyQpCUVJz — GraceSomehow (@LaSambruna) April 2, 2025

Questa notizia è arrivata anche ad Alfonso Signorini, che è rimasto basito nello scoprirlo durante il collegamento con la giornalista Grazia Sambruna: “Ma stai scherzando? Ma è vera ‘sta roba? I concorrenti del reality percepiscono un cachet, Zeudi Di Palma ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata, ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello. Anche chi viene in studio. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito”.