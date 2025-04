“Ragazzi, ve lo devo dire”. L’annuncio a sorpresa di Mariavittoria Minghetti il giorno dopo la finale del Grande Fratello spiazza tutti i fan. Insieme a lei anche Tommaso Franchi. E subito intorno a loro scatta un grande applauso da parte della gente.

Mariavittoria è stata una delle protagoniste più imprevedibili di questa edizione del GF. Anche adesso che è fuori non si smentisce. Entrata nella Casa dal primo giorno, è rimasta in gioco fino all’ultima puntata. Non è riuscita ad accedere alla finale, ma a differenza di concorrenti in apparenza molto più forti, lei è riuscita ad arrivare fino in fondo. E in più ha trovato anche l’amore.

“Ragazzi, ve lo volevo dire”. Dopo il Grande Fratello, l’annuncio di Mariavittoria e scatta l’applauso

Il giorno dopo la finale, Mariavittoria ha deciso di condividere con i fan la sua prima giornata da ex concorrente, documentandola sui social. “La prima cosa che ho fatto dopo il Grande Fratello….”. Accompagnata da Tommaso Franchi, Mavi si è incontrata con Jessica Morlacchi. Destinazione: un centro per la cura del corpo della capitale, per un trattamento decisamente atteso.

“Dopo sei mesi e mezzo sono tornata donna”, ha scherzato a trattamento fuori dal centro, mentre le estetiste le hanno tributato un applauso. Tommaso, imbarazzato, ha cercato di trattenere un sorriso, mentre Jessica ha svelato lo scopo della visita: “Guardate che belle unghie!”. Le condizioni di vita all’interno delle casa non permettevano ovviamente di uscire per andare a fare la manicure o dal parrucchiere.

Io mi piscio ve lo giuro

sono sempre loro anajajlahakahakahjabajahajahaj⚰️#tommavi pic.twitter.com/ptDu7PACQV — barbieeee🎀 (@barbieeee__2) April 1, 2025

Intanto Mavi continua a vivere la sua favola con Tommaso Franchi. L’idraulico senese ha ribadito il suo amore per la dottoressa romana in una intervista appena uscita: “Nella Casa ho trovato l’amore. All’inizio non trovavo tante cose in comune con Mariavittoria, se l’avessi conosciuta fuori forse non ci saremmo neanche parlati. Mi manca solo sapere come guida, mi sono aperto tanto con lei e anche lei con me. Abbiamo creato una connessione incredibile, bellissima”.