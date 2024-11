Samuel Peron è pronto a fare il suo grande ritorno a Ballando con le Stelle, dopo aver partecipato a ben 18 edizioni del celebre show di Rai 1. Il ballerino e coreografo prenderà il posto di Angelo Madonia, danzando in coppia con Federica Pellegrini, e il suo rientro nel programma è già molto atteso dal pubblico. Il debutto della coppia, formata da Samuel e Federica, avverrà sabato 30 novembre, nella puntata in prima serata su Rai 1.

Un evento molto atteso, soprattutto dopo l’addio improvviso di Angelo Madonia, che ha lasciato il programma a causa di divergenze professionali, secondo quanto comunicato dalla Rai. Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali, si vocifera che la causa dell’allontanamento possa essere legata a un’accesa discussione con la giudice Selvaggia Lucarelli, scatenata da una battuta sulla compagna di Madonia, Sonia Bruganelli.

“Perché è finita così”. Ballando con le stelle, Angelo Madonia spiega i motivi della sua uscita





Il conflitto, alimentato da accuse e frecciatine reciproche, avrebbe contribuito a creare un ambiente teso, tanto da portare alla decisione di escluderlo dalla trasmissione. A dare l’annuncio ufficiale del rientro a Ballando con le stelle è stato lo stesso Samuel Peron, che ha condiviso una foto dello studio di Ballando sul suo profilo Instagram, accompagnandola con un commento entusiasta.

“Come diceva quella canzone di Vasco? IO SONO ANCORA QUA. Casa è sempre casa. Sei pronta Federica Pellegrini? Io devo ancora smaltire l’emozione… dammi cinque minuti”. A poche ore di distanza, è arrivata anche la reazione della nuovissima partner, Federica, che si è mostrata entusiasta: “Ah io? Prontissima”. Il ritorno di Samuel Peron al programma è motivo di grande entusiasmo per i fan, che lo hanno visto protagonista in Ballando con le Stelle fin dalla sua seconda edizione, nel lontano 2005.

Con la sua lunga carriera nel mondo della danza, Samuel ha saputo conquistare il pubblico per la sua passione, la sua tecnica e il suo carisma. Nonostante un’infanzia segnata anche da esperienze di bullismo a causa della sua passione per la danza, Samuel ha saputo affermarsi come uno dei volti più amati dello show, e il suo rientro in pista non farà che accrescere l’attesa e l’entusiasmo. Con un team rinnovato e la coppia Samuel-Federica pronta a lasciare il segno, la prossima puntata di Ballando con le Stelle si preannuncia emozionante.