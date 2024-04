“Sì, ho deciso”. Fiordaliso, si sa già cosa farà: dopo il Grande Fratello un’altra straordinaria avventura in tv

Il Grande Fratello è finito il 25 marzo scorso e una delle più attive dell’edizione è stata indubbiamente Fiordaliso. Ora proprio lei ha fatto sapere che il suo futuro potrebbe essere ancora in un programma televisivo. Si tratterebbe senz’altro di una grossa novità per la cantante, che farebbe di tutto per mettersi in mostra ed ottenere anche qui un risultato lusinghiero.

Come sapete, non è giunta fino alla finale del Grande Fratello, infatti Fiordaliso ha preferito optare per il ritiro anticipato. Ma il suo futuro potrebbe essere sempre nel piccolo schermo, infatti oltre che nel mondo della musica, ormai si sta facendo apprezzare anche in questa veste e ci sta prendendo gusto. Ecco che è uscito quindi il nome di una trasmissione che potrebbe ospitarla.

Grande Fratello, Fiordaliso e il suo futuro: “Ecco dove posso andare”

Prima di dirvi tutto sull’ex concorrente del Grande Fratello, ci riferiamo quindi a ciò che farà Fiordaliso in futuro, vi riportiamo alcune sue parole rilasciate al settimanale Nuovo nel quale si è soffermata proprio sul programma di Signorini: “Direi che mi sono fatta conoscere dai ragazzi più giovani ed è stato proprio questo uno dei motivi per cui ho partecipato. Beatrice? Le do 10. Varrese? 9, ha saputo rialzarsi ogni volta e rimettersi in gioco chiedendo scusa”.

Giudizio positivo per Letizia, mentre su Rosy Chin è stata ancora più gentile: “Abbiamo grande empatia, poi ha cucinato sei mesi per diciotto persone ed è stato un lavoro disumano”. Per quanto riguarda il suo futuro televisivo, potrebbe partecipare a Pechino Express: “Manca solo questo reality, bisogna essere in forma e io lo sono. Mai dire mai“.

Fiordaliso è stata infatti concorrente di Music Farm nel 2004, di Tale e quale show nel 2013 e 2014, dell’Isola dei Famosi nel 2016, de Il cantante mascherato nel 2022 e del GF quest’anno. Ora vorrebbe andare a Pechino Express e tutto potrà succedere in futuro.