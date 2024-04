L’eco dell’ultima edizione del Grande Fratello non si è ancora spenta. Dopo la fine del programma, lo scorso 25 marzo, con la vittoria di Perla Vatiero, i concorrenti non smettono di fare palare come, per esempio, nel caso di Fiordaliso. La cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Fiordaliso aveva deciso di lasciare in anticipo la casa del Grande Fratello per motivi personali. Motivi che poi aveva spiegato nel corso di una diretta. Al settimanale Chi aveva raccontato il suo percorso.

“Cosa mi ha lasciato questa esperienza? La pazienza, non pensavo di averne così tanta. Per rimanere nella Casa, per ascoltare tutti, ma anche con me stessa. Svegliarmi tutte le mattine e trovare davanti un giorno uguale agli altri, io che vivo di novità: ho avuto la pazienza di rimanere lì. Mi hanno aiutato molto anche i ragazzi, sono loro, sa, che hanno cambiato me e non il contrario. Li guardo sempre. C’è dell’amore anche fuori ed è quello che resta.”





Grande Fratello, Fiordaliso ancora critica sulla vittoria di Perla

Sempre allo stesso giornale aveva fatto una profezia sulla vincitrice: “Sicuramente vincerà Beatrice e se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella Casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto. Però, mi dispiace vedere che persone forti non vengano percepite così dal pubblico”.

“Per esempio ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa”. La profezia, come ormai tutti sanno, non si era realizzata. Ma sulla vittoria di Perla Fiordaliso è tornata a parlare. A Nuovo tv non ha nascosto il suo dispiacere, cercando di spiegare cosa ha portato il pubblico a scegliere Perla.

“Volevo che arrivasse prima Beatrice – ha dichiarato Fiordaliso Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia“.