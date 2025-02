A poco dalla nuova puntata del Grande Fratello il pubblico ha saputo determinate cose, dette da Lorenzo nei riguardi di Helena. Parole ovviamente non piacevoli che stanno facendo il giro del web. Il modello ha puntato il dito contro la coinquilina e ha deciso di smascherarla, rivelando quale sia la strategia che starebbe ormai portando avanti da tempo.

Lorenzo è rimasto invischiato anche nel caos avvenuto nelle scorse ore al Grande Fratello, quando è andato in escandescenze con Shaila e ha lanciato oggetti. Ma tornando a Helena, ha avuto un confronto diretto in questi giorni e, grazie al daytime del 27 febbraio, è stato possibile ricostruire passo dopo passo cosa si sono detti.

Leggi anche: “Guai in vista”. Grande Fratello, nella casa hanno parlato di Lorenzo dopo i gravi fatti





Grande Fratello, Lorenzo attacca Helena: “Cosa sta facendo pur di vincere”

Nei giorni scorsi Helena si è lasciata andare ad un’esclamazione contro Zeudi al Grande Fratello: “Lei compete con le donne, non è vero che le piacciono”. Sull’argomento è intervenuto Lorenzo, che ha attaccato così la brasiliana: “Tu non ti metti mai in discussione, è sempre colpa degli altri”. Poi è andato nel confessionale e qui ha smascherato la Prestes.

Lorenzo ha fatto il punto della situazione su Helena e ha svelato quali sarebbero le sue reali intenzioni: “Ha un taccuino mentale dove si scrive tutto di me, di Zeudi, di Shaila. In lei non c’è verità e coerenza, ha già messo in cattiva luce Zeudi e soprattutto non vuole che lei parli con noi. Sensibilità non è sinonimo di verità, lei vuole arrivare dritta alla finale e vincere“.

Lorenzo: "Helena vuole mettere e ha già messo spesso in cattiva luce Zeudi"



Nel daytime — Giù🐅 (@Saveth3wilds) February 27, 2025

Il pubblico si è diviso tra chi ha difeso Zeudi e Lorenzo e chi Helena. Probabile che durante la puntata in diretta si cercherà di fare quadrato.