Caos Grande Fratello, Lorenzo Spolverato trema. Nella notte di ieri è stato protagonista di uno sfogo, l’ennesimo, furioso. Gli inquilini della casa hanno rivelato che il ragazzo avrebbe aperto l’armadio della sua fidanzata e strappato dei fogli che le aveva scritto: “Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche buttato i cuscini in piscina”.

>>“Che brutto gesto”. Ilaria Galassi nella bufera, cosa ha detto di Helena fuori dal Grande Fratello

“Il quadro glielo ha regalato per il compleanno”, ha detto Tommaso agli altri. Maria Teresa ha confermato: “Sì è quello”. Poi Federico ha detto che lui si è spostato nel letto di Iago in modo da lasciare spazio a Lorenzo che evidentemente voleva dormire da solo.





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato a rischio sanzione

La sfuriata di Lorenzo ha preoccupato gli inquilini della casa e il pubblico a casa. “Va aiutato, ad uscire dalla casa”, “Complimenti a chi ha votato sto pazzo”, “Quello è malato non so fuori cosa potrebbe fare senza telecamera”, sono stati i commenti del web, sconvolto per la reazione choc che ha avuto Lorenzo. Ad aggiungere dettagli ci ha pensato Jessica Morlacchi.

“Lui è dispiaciuto della parola che ha detto, ‘mrda mrda m*rda’. Immagina che succede domani”, ha detto Jessica a MaVi. Jessica che poi si è spinta oltre, raccontando come Lorenzo sarebbe preoccupato per ciò che verrà mostrato nella puntata del Grande Fratello di questa sera, giovedì 27 febbraio. Presumibilmente, il programma dedicherà un blocco alla lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

perché inventano le cose. Lo ha detto Lorenzo, non Shaila #shailenzo pic.twitter.com/RUu8PHbzTH — Lola (@Lola2651) February 27, 2025

Probabilmente anche con le parti censuate. “Ormai Mediaset sta naufragando. Qui a parte i fandom senza neuroni e gli scatti di Lorenzo, nn esiste vedere in tivù situazioni così estreme! Prendano provvedimenti IMMEDIATAMENTE!!”.