La puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio ha visto l’eliminazione di due concorrenti. Emanuele Fiori è stato sconfitto al televoto da Iago Garcia, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi e Giglio, mentre l’ex volto di Non è la Rai, Ilaria Galassi, ha scelto di lasciare il reality per tornare a casa dalla sua famiglia. Durante la sua permanenza, Ilaria ha avuto un acceso conflitto con Helena Prestes, motivo per cui entrambe erano finite in nomination d’ufficio.

Il risentimento di Ilaria Galassi nei confronti di Helena Prestes è sfociato dopo aver ascoltato la motivazione che aveva portato alla nomination da parte della modella brasiliana. “Nomino Ilaria perché non mi piacciono i suoi atteggiamenti. Non vedevo l’ora di nominarla. Non mi piace come hai risposto a tuo figlio, non mi piace che hai detto a tuo figlio cose personali, non mi piace come ti sei comportata con Maria”, aveva detto la Prestes scatenando la furia della Non è la Rai.

Il fatto di aver nominato il figlio ha fatto infuriare Ilaria, che dopo la puntata aveva avuto un’accesa lite con Helena, sfociata anche in uno scontro fisico.

“Non mi è piaciuta l’uscita della tua amica. Ha messo in mezzo mio figlio. È meglio che sto zitta altrimenti la apro in due. Di me può dire qualsiasi cosa, di mio figlio no. Deve stare molto attenta, molto. Di me può dire qualsiasi cosa, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro”, aveva detto a Zeudi.

Poi lo scontro tra le due. In diretta si era sentita Chiara dire: “No, le sta mettendo le mani addosso”, con la censura che aveva bloccato la ripresa, po però mandata in onda in diretta al GF. La maggior parte delle persone si erano schierate con Helena Prestes e ora che Ilaria è uscita dalla casa ha deciso di pubblicare il video della lite sul suo account Instagram con la caption: “Non tutto ha una spiegazione, non tutto ha una risposta, non tutto ha un senso. Impara a condividere con questo“.

A far scalpore è stato il like di Ilaria Galassi a una utente che ha commentato: “Però una sberla la meritava”. Tra i commenti al post dell’ex gieffina si leggono diverse critiche: “Sei uscita dalla casa e adesso vuoi farti notare quando sei stata praticamente un fantasma?! Per farti “notare” hanno dovuto far entrare le Monsè, non so se mi spiego! Non eri nessuno lì dentro e neanche fuori, ti sei servita di un blocco con Helena e lo stai facendo anche ora fuori. Non ti senti ridicola?”.

“Ah poi un’altra cosa una signora della tua età con dei figli a casa dovrebbe proprio vergognarsi di aver fatto bullismo e poi dato dei calci ad una ragazza. Penso che hai fatto un gran figura di merd4”, “Mado’ quanto sei imbarazzante!! Ti sei dimenticata del calcio che le hai dato?!! Certo fa comodo a tutti descrivere una verità distorta e continuare a mangiare anche da fuori alle spalle di Helena, perché siete il nulla cosmico e nessuno vi calcola”, “Ma non ti vergogni??? Sei stata spregevole in casa e continui ad esserlo”, si legge tra i commenti.