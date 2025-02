“Sei al serale”. Amici 24, l’allieva alla fase finale: è lei la favorita numero uno per la vittoria

Cosa succederà nella puntata di Amici di domenica 9 febbraio? Ci sono anticipazioni succose sul talent show condotto da Maria De Filippi che si appresta a vivere la fase finale, quella più emozionante per tutti, allievi e pubblico. La puntata è stata registrata venerdì 7 e già da qualche ora stanno circolando voci su quello che è accaduto.

Ovviamente lo sguardo è rivolto al Serale. Giusto la settimana scorsa Nicolò ha stupito tutti, mentre Giorgia ha dovuto abbandonare la Scuola. Trigno e Antonio superano le rispettive sfide, d’ora in poi non ce ne saranno più. E ricordiamo che chi arriva primo e riceve i tre sì dai professori conquista la maglia per la fase finale.

Chi va al Serale e litigate: le anticipazioni della nuova puntata

È Antonia a raggiungere il Serale, mentre Chiara, arrivata prima non ci riesce per Emanuel Lo. Accede al Serale pure Alessia, felicissima di essere riuscita a prendere la maglia d’oro. L’allieva ha detto che per lei approdare al Serale era davvero molto importante e ha abbracciato la felpa. Momento commovente con tutti i ragazzi che vanno ad abbracciarla e si congratulano con lei.

Nicolò si esibisce tre volte, ma da Rudy Zerbi arrivano tre no: solo se metterà insieme cuore, intelligenza e coscienza, forse riuscirà ad avere il suo sì. Oltre alle gare c’è anche spazio per una lite tra Rudy e Anna Pettinelli per Nicolò, ma anche per il voto dato da Anna a Luk3 (5,5). Viene fatto vedere un video in cui Asia ammette di essere molto ansiosa e Veronica Peparini la tranquillizza.

Altre notizie sparse: Vybes afferma di soffrire molto per le critiche social, Daniele non ha ballato perché ha un infortunio (stiramento all’inguine). Veronica Peparini, inoltre, ha fatto i complimenti a Dandy dicendo che è unico nel suo genere. Luk3 conquista e fa ballare tutti sulle note di Mon amour di Gigi D’Alessio. Ilary Blasi, giudice del canto, fa i complimenti a Vybes, anche se non ha capito quello che ha detto mentre cantava. Inoltre si muoveva troppo e l’ha distratta…

