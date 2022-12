“Assolutamente un ca***…”. Ballando, finale al veleno tra Selvaggia e Milly. Calano gelo e imbarazzo (VIDEO)

Selvaggia Lucarelli, il commento durante la finale di Ballando. Le ultime coppie rimaste in gara hanno avuto modo di esibirsi sotto gli occhi del pubblico e della giuria per sfidarsi e conseguire al titolo di vincitori del programma. Ma l’edizione del talent show di Milly Carlucci non poteva che concludersi con il ‘botto’.

Selvaggia Lucarelli risponde a Milly Carlucci a microfoni accesi. Tutto avrebbe avuto inizio dopo l’esibizione di Alex Di Giorgio e Morenu Porcu. La giurata ha gradito il ballo sulle note di Propuesta Indecente di Romeo Santos per poi aggiungere che la coppia si sarebbe comunque esibita meglio durante le puntate precedenti. Il giudizio di Selvaggia non è stato gradito dal pubblico che ha iniziato a contestare le sue parole.

Selvaggia Lucarelli risponde a Milly Carlucci: ultima puntata di Ballando indimenticabile

A questo punto Selvaggia Lucarelli ha esclamato: “Ragazzi, se volete io vado a casa. Volete che vada a casa? Ok”, per poi dare tutta l’impressione di non voler proseguire più nel commento. La padrona di casa ha dunque invitato la giurata a proseguire, ma la replica è stata immediata: “No Milly, non posso parlare con questo teatrino…”. (“Cosa penso di Selvaggia”. Ballando, Milly Carlucci si sbottona sulla giudice più chiacchierata).

E Milly Carlucci: “Puoi, assolutamente”. A queste parole, Selvaggia Lucarelli visibilmente infastidita ha ulteriormente replicato: “Assolutamente un cavolo, questo teatrino è diventato un po’ stucchevole francamente. Anche perché stavo dicendo che era una bella cosa. Cosa posso dire? Che sono bravi? Ok. Da ora in avanti sono tutti bravi. Non riesco a parlare, a finire un discorso”.

“Ognuno di voi ha il diritto di dire quello che vuole”, ha sottolineato a sua volta Milly andando incontro a un’altra replica della giurata: “E allora? Chi fa fare queste cose al pubblico, per favore, evitate di fare questo”. A questo punto Selvaggia ha concluso: “Mi sono stancata”, e Milly: “Dai, finisci…”. Ma la giornalista non aveva davvero più alcuna intenzione di proseguire: “Non finisco nulla, non ricordo neppure più quello che volevo dire!”.