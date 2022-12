Ce le ha per tutti Selvaggia Lucarelli che dopo una disastrosa edizione di Ballando con le Stelle, torna a fare il punto della situazione, togliendosi giustamente qualche sassolino dalla scarpa. La giornalista, intervistata dal Corriere della Sera, ha ribadito alcuni punti sui quali non è d’accordo riguardo il cast di Ballando. Si parte con le delusioni dell’anno e al primo posto Selvaggia ha un nome: “Mariotto perché — pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità — ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato”.

Dice Selvaggia: “Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo”. Poi se l’è presa con qualcuno di indefinito nel programma: “Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi”.

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo su tutto il cast di Ballando con le Stelle

E ancora: “Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico”. E su Milly Carlucci ha detto: “Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazional-popolare ha il terrore”.

Poi su Carolyn Smith e la motivazione per la quale non vanno d’accordo, racconta: “Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato”.

Selvaggia che sta facendo crollare il castello di carte creato ad ok per far vincere Luisella..! ✈️💎 @stanzaselvaggia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/UtXB1ju2bo — Elisa Ceneri (@ely_syna) December 23, 2022

Sempre su Carolyn: “Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi. E sul prossimo anno ha detto: “Non lo so. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio”.

