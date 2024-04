“Sembri stoc…”. Paolo Del Debbio choc, il conduttore di Dritto e Rovescio la spara grossissima e fa infuriare una parte di pubblico. Ma andiamo con ordine. Qualcuno ricorderà che in questi ultimi giorni non si è parlato d’altro che della censura ai danni dello scrittore Antonio Scurati in occasione del 25 aprile. L’uomo infatti doveva essere ospite nel programma di Serena Bortone “Che sarà” ma in extremis la dirigenza Rai ha voluto cancellare il suo intervento senza neanche avvertire la padrona di casa.

A quel punto la Bortone ha chiesto spiegazioni e nel non riceverle, ha pensato bene di leggere comunque il monologo dello scrittore riguardo l’antifascismo e sollevare un vespaio non di poco conto. Ora sulla faccenda ci torna anche Paolo Del Debbio che dal pulpito del suo Dritto e Rovescio, decide di togliersi un paio di sassolini dalla scarpa. Prima di parlare apertamente però, il padrone di casa ha lanciato un servizio in cui lo scrittore ha ‘snobbato’ tutte le domande dei giornalisti.





“Sembri stoc…”. Paolo Del Debbio choc

A quel punto il conduttore Mediaset, finito il servizio, ha deciso di fare un paio di considerazioni all’autore di “M”. “Il mondo è bello perché è vario è suo diritto non rispondere, ma dopo tutto questo casino che hai fatto due risposte le potevi dare…”. Poi è stato il momento di Paolo Cento che si è schierato contro la Premier Giorgia Meloni accusandola di aver preso di mira lo scrittore sui social.

A questo punto Paolo Del Debbio perde completamente la pazienza e anche la testa: “Me lo devi dimostrare. Il più grande scrittore del nostro secolo di stoca…o. Mamma mia questo Scurati, non è mica Dante…”.

"Credo che Scurati debba dire grazie a quei dirigenti della Rai che, secondo me sbagliando, gli hanno impedito di fare quel monologo"@giucruciani a #Drittoerovescio pic.twitter.com/slVISXDsn2 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 25, 2024

A questo punto è intervenuto anche Giovanni Donzelli e Del Debbio, mai domo, ha deciso di chiedere a lui se conoscesse qualcuno in Rai, dopodiché il padrone di casa di Dritto e Rovescio chiede: “Mi faccia una cortesia: se conosce qualcuno alla Rai, gli fa fare un monologo di trenta minuti, così ci togliamo dai co…ioni questo problema?”. Paolo Del Debbio pieno raso della faccenda di Scurati, non c’è che dire.

