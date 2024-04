“Sono costretta ad andarmene”. Forum, Barbara Palombelli lascia la conduzione. Colpo di scena per tutti gli spettatori del programma di Rete4. Nessuno infatti si aspettava che la povera Barbara potesse stare tanto male. Ma cosa è successo e come sta adesso la Palombelli? È successo tutto durante l’ultima puntata del programma, andato in onda giovedì 25 aprile 2024.

Durante il consueto appuntamento del programma che parla di giurisprudenza civile, la famosa conduttrice ha raccontato al suo pubblico di non sentirsi bene e che sarebbe stata costretta a lasciare il timone a qualcun altro. La donna ad un tratto si è dovuta scusare con tutti i fan e spettatori per un improvviso problema di voce.





"Sono costretta ad andarmene". Forum, Barbara Palombelli lascia

Così, durante questo primo pomeriggio su Rete4, la famosa presentatrice Mediaset ha raccontato quello che stava succedendo, tranquillizzando il pubblico: “Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi”. Si tratta quindi solo di un abbassamento di voce improvviso, niente di grave certo, ma la donna durante la puntata ha dovuto chiedere aiuto in studio.

Ha detto allora Barbara Palombelli: “Non mi resta che chiedere scusa, scusatemi, ma come sentite la voce non c’è più”. E quando oramai la presentatrice Mediaset ha aperto il solito appuntamento con “Lo sportello di Forum” in onda su Rete4, la voce se ne era praticamente andata del tutto.

Che effetto hanno contenuti non adatti ai bambini nella mente dei nostri figli? Ci risponde il prof. Alberto Pellai, medico psicoterapeuta. Di @GiuliaLeaGiorgi #Forum #forummediaset pic.twitter.com/4ZaeuOds8T — Forum (@forummediaset) April 24, 2024

Allora la padrona di casa di Forum non può fare a meno che raccontare tutto al suo pubblico e dire: “Buon pomeriggio a tutti, non ho voce come potete sentire. Perciò oggi parla Giulia Giorgi”. Barbara Palombelli allora, nel corso della puntata ha cercato di intervenire e dire qualcosa ogni tanto. Poi a fine puntata la donna si è voluta scusare con il pubblico quando era praticamente afona. Qui il video.

