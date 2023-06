Lunedì 5 giugno è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Nel corso dell’ottava puntata, Ilary Blasi ha annunciato i due concorrenti eliminati al televoto e il nome del primo finalista. Durante la serata Nathaly Caldonazzo ha perso al televoto contro Fabio dei Jalisse e ha dovuto lasciare la Playa. Poi c’è stato un secondo televoto flash, che ha visto sfidarsi Helena Prestes, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato e Fabio dei Jalisse.

Il meno votato è stato Fabio dei Jalisse. Anche lui come Nathaly Caldonazzo ha dovuto lasciato la Playa ed è stato definitivamente eliminato dal gioco. Durante la movimentata serata dell’Isola dei Famosi 2023 è stata annunciata la prima finalista di questa edizione. La prima finalista dell’Isola dei Famosi è Pamela Camassa.

Il piano di Helena Prestes per vincere l’Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes e Gian Maria Sainato sono i due naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2023 finiti in nomination. La modella brasiliana è stata nominata dal gruppo, l’influencer invece dal leader. I due si sfideranno al televoto che si chiuderà nella prossima puntata di lunedì 12 giugno. E proprio Helena Prestes ha confessato di avere un piano segreto per vincere il reality show. “Tesoro io devo vincere la prova, altrimenti mi mandano in nomination. Ho un mio piano segreto per vincere. Devi ascoltare me e fare quello che ti dico”, ha detto la concorrente a Nathaly Caldonazzo.

“Tu devi visualizzare la prova leader e poi scrivi nella sabbia ‘vincere prova leader’. Poi tu prendi questa frase, ti chiudi inspiri, trattieni e pensi tutto il contrario. Cioè devi visualizzare ‘perdere la prova, essere nominata, uscire’ e poi espiri e butti fuori tutto. Questa è una meditazione fortissima. Ti metti in piedi e scrivi nella sabbia qui davanti, pensi e scrivi ‘vincitrice della nuova prova leader’”, le parole di Helena Prestes a Nathaly Caldonazzo.

Fabio è ufficialmente eliminato e deve tornare in Italia! #Isola pic.twitter.com/y0JQb9oAVn — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

Questo sarebbe il piano infallibile di Helena Prestes per vincere l’Isola dei Famosi 2023.”Poi dopo devi visualizzare il peggio, il contrario, che è perdere, rischiare di uscire. A quel punto scaccia via tutto. Dobbiamo proprio visualizzare tu che vinci contro Fabio e resti dopo la nomination e io che vinco la prova leader. Fidati che questa cosa funziona. Se vince una di noi può anche nominare uno di loro e questo è importante”. Funzionerà? Intanto Helena Prestes è in nomination e la prossima settimana scoprirà la sua sorte.