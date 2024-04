Se ne stava parlando ormai da giorni, ma adesso c’è quasi la certezza assoluta. L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi, infatti sarebbe sicuro un altro ritiro di un naufrago dopo quello di Pietro Fanelli. Si tratterebbe del quinto abbandono da quando è cominciata l’edizione condotta da Vladimir Luxuria con la collaborazione degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno.

Non c’è proprio pace all’Isola dei Famosi, infatti il ritiro di questo naufrago potrebbe veramente sconvolgere la conduttrice e la produzione. Mai come quest’anno le difficoltà si sono presentate sin da subito e si è anche vociferato della possibilità che possa arrivare un comunicato ufficiale, che potrebbe prevedere anche dei drastici provvedimenti.

Leggi anche: “Cos’ha da dire”. Isola dei Famosi, dopo l’addio Pietro Fanelli torna sui social





Isola dei Famosi, altro ritiro di un naufrago in vista: è il quinto

A parlarne è stato il sito Angolo delle Notizie, che soffermandosi sulle anticipazioni dell’Isola dei Famosi in vista della puntata del 29 aprile, ha scritto che un altro ritiro di un naufrago sarebbe all’orizzonte. Non ci sarebbero più speranze di rivederlo all’opera insieme agli altri concorrenti, dunque per Vladimir Luxuria l’incubo non sembra destinato a finire a breve.

A doversene andare dovrebbe essere Daniele Radini Tedeschi. Da giorni ormai non lo si vede più con gli altri in Honduras e il sito Angolo delle Notizie ha parlato di un infortunio, che ha avuto lo scorso 22 aprile. Non si sarebbe ripreso e quindi avrebbe deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi per rientrare in Italia a rimettersi definitivamente in sesto.

Sarebbe davvero brevissima l’esperienza di Daniele Radini Tedeschi, che era diventato concorrente l’11 aprile scorso. Ovviamente capiremo di più nella puntata di lunedì prossimo.