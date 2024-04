Dopo il caso di Francesco Benigno, allontanato dalla produzione per “comportamento non consono al regolamento” e il ritiro del pescivendolo TikToker Peppe di Napoli, se n’è andato un altro concorrente dell’Isola dei Famosi. Il 23enne Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi e di tornare in Italia. Già da qualche giorno il naufrago mostrava segni di cedimento e alla fine ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Vladimir Luxuria, che così ha detto addio a un altro naufrago.

La produzione ha confermato il ritiro con una comunicazione: “Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29”.

Pietro Fanelli dopo l’Isola dei Famosi 2024: la foto su Instagram

“Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. – ha detto il concorrente in un confessionale prima di lasciare l‘Isola dei Famosi – Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Vi saluto perché io vivo questa esperienza secondo la mia interiorità. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Ho deciso di porgere le ultime parole ai compagni. Sono contento di averci a che fare adesso per un ultimo saluto”.

Il percorso di Pietro Fanelli è stato molto difficile in questi giorni. Il modello, poeta e aspirante attore si era già scagliato più volte contro i compagni di avventura tanto da apostrofarli come “gente morta di fame e di fame”, poi aveva avuto diversi diverbi con l’opinionista Sonia Bruganelli. Dopo l’esperienza in solitaria su Playa Coco e il rientro a Playa Espinada, il naufrago non ha retto. È stato accusato da alcuni compagni di giocare in modo “scorretto” e alla fine ha deciso di lasciare l’Honduras.

In queste ore Pietro Fanelli ha postato la prima foto dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Si tratta di un repost, una Instagram story pubblicata dalla sua fidanzata che ha deciso di ricondividere anche sul suo account. La fidanzata di Pietro Fanelli si chiama Alessandra Scarci, è una conduttrice ed attrice, oltre che dottoressa in psicologia, come si definisce sui social. Sul post ha scritto ‘sempre dalla tua parte’ su una foto che li ritrae insieme.

Qualcuno si aspettava un altro tipo di post, magari inerente all’Isola dei Famosi, ma anche questa volta Pietro ha voluto stupire ricondividendo semplicemente una foto in compagnia della sua fidanzata. Il messaggio è chiaro.