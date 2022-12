Ida Platano e Alessandro Vicinanza vivono la loro storia d’amore lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Si sono conosciuti in studio e dopo un anno di corteggiamento alla fine la dama bresciana ha deciso che il cavaliere può essere l’uomo della sua vita. Nella puntata di lunedì 12 dicembre i due sono tornati in studio per raccontare i primi giorni insieme e al portale Witty Tv hanno concesso una luna intervista in cui svelano alcuni aspetti inediti della loro nuova vita di coppia.

Nel corso della chiacchierata, Alessandro Vicinanza ha svelato che sia lui che la sua attuale fidanzata sono abbastanza “irruenti” dal punto di vista caratteriale. “Siamo tutti e due abbastanza irruenti caratterialmente”, ha detto il cavaliere di Salerno nel momento in cui gli hanno chiesto chi dei due fosse maggiormente impulsivo. Pare che le scintille non manchino nel loro rapporto anche se al momento non rappresenterebbero un ostacolo.

Ued, Ida Platano gelosa di Alessandro Vicinanza

“Io sono gelosa se guarda con attenzione altre donne”, è stata la dichiarazione di Ida Platano a proposito della gelosia di coppia. Poi ha aggiunto che durante la scelta a Uomini e Donne ha avuto modo di scoprire anche degli aspetti inediti del carattere di Alessandro. “Oggi che ho la consapevolezza che lei è mia sono molto geloso, non lo faccio vedere. Lo camuffo bene”, ha detto il cavaliere confermando la gelosia anche da parte sua.

L’ormai ex dama del trono over ha raccontato un retroscena accaduto in queste prime settimane della sua nuova vita di coppia. “Io sono romantica. L’ho lasciato in aeroporto, ma non vedevo l’ora di rivederlo. Allora ho subito prenotato un volo per andare a vederlo”, ha raccontato Ida Platano. Quindi Alessandro Vicinanza ha rivelato che trascorreranno insieme il Natale: “Faremo sicuramente le vacanze natalizie insieme, per il futuro abbiamo previsto di scegliere una città consona per entrambi”.

Quindi hanno confermato che l’idea sarebbe quella di trasferirsi a Roma, la città in cui si sono conosciuti. Insomma, il futuro è tutto dalla parte della coppia nata nel cast della trasmissione di Maria De Filippi e a questo punto sembrerebbe proprio che Ida Platano sia riuscita a lasciarsi alle spalle le storie precedenti soprattutto quella lunga e tormentata con Riccardo Guarnieri, andata avanti per cinque anni.