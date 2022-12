UeD, Alessandro Vicinanza e Ida Platano pensano in grande. L’annuncio arriva dal cavaliere. Da due settimane la coppia ha abbandonata, tra le polemiche, lo studio di Maria De Filippi. Polemiche smorzata da Alessandro: “Io già prima della scelta mi sentivo il fidanzato di Ida, a lei lo avevo confessato, per questo i giorni trascorsi insieme post scelta sono stati per me una continuazione di qualcosa che c’era già. Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo”.



E ancora raccontava: “In questa seconda fase della nostra conoscenza, a fare la differenza sono state le reciprocità, la voglia di stare insieme e la confidenza. Credo che Ida i suoi fantasmi li abbia sconfitti mesi da. Probabilmente ci siamo ritrovati al momento giusto, nulla accade per caso”. Ida ha confidato di aver trovato un uomo diverso in Alessandro, un uomo più maturo rispetto alla loro prima frequentazione.

UeD, Alessandro Vicinanza e Ida Platano vogliono un figlio



“Il giorno prima della scelta avevo detto a Samuele (il figlio di Ida) che probabilmente l’indomani sarei uscita dallo studio con Alessandro, e lui è stato felice per me: lui è sempre felice se mi vede contenta e serena. E so che Alessandro gli piace. Hanno avuto un piccolo approccio a febbraio scorso. Non so quando li farò conoscere ufficialmente. È un incontro delicato, che va ponderato, ma sicuramente prossimamente accadrà”.



Una famiglia allargata con l’intenzione di un ulteriore ampliamento. Alessandro infatti ha dichiarato che, se potesse diventare Babbo Natale per un giorno, per prima cosa vorrebbe regalare una bella vacanza al caldo alla sua amata Ida. Ha poi aggiunto che quest’anno passerà alcune giornate delle festività natalizie assieme ad Ida e a suo figlio Samuele.



E non è tutto qui. Il sogno nel cassetto sarebbe un altro: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”, ha affermato Alessandro Vicinanza.

