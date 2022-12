Uomini e Donne, Maria De Filippi sarebbe furiosa con Ida Platano e Federica Aversano. A rivelare i dettagli è il settimanale Mio che racconta retroscena inediti. Nelle ore scorse si è tornato a parlare, e non poco, di Ida che rivelano le anticipazioni tornerà in studio per un confronto con Riccardo. Ida che nei giorni successivi all’uscita aveva rivelato di essere felice con Alessandro Vicinanza.



“Io e Alessandro parliamo delle nostre rispettive attività e dei nostri dipendenti. Ogni tanto mi dice anche che sono troppo buona. Abbiamo un bel dialogo, ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo nei conto – come nei pro – che ogni attività ad alto rischio comporta. Parliamo anche dei nostri progetti e di quello che ci piacerebbe costruire come imprenditori”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Ida Platano



Riccardo, nel frattempo, ha spiazzato tutti dicendo no a Gloria. Nonostante la donna abbia manifestato molto interesse nei confronti di Riccardo Guarnieri, lui ha subito ammesso di non essere innamorato di lei. E quindi ha fatto una sorta di passo indietro nella loro conoscenza, come rivelato dal sito Lanostratv. Stiamo parlando del legame di lui con la dama Gloria, la quale probabilmente si sarebbe aspettata ben altri commenti.



L’uomo non ha voglia di accelerare, ma di viversi questo rapporti in maniera più soft. Ma Tina e Gianni si sono arrabbiati con Riccardo. E non è la prima volta. Tornando a Maria De Filippi. Scrive Blasting news come: “Secondo i retroscena riportati sulle pagine della rivista Mio, la padrona di casa del talk show non avrebbe fatto i salti di gioia per questa doppia uscita di scena dal cast di Uomini e donne”.



“Dato che le due protagoniste di questa edizione hanno abbandonato la trasmissione nella stessa registrazione”. “Maria tradita dalle sue pupille”, scrive il settimanale parlando dell’addio di Ida e Federica e tirando in ballo anche Gemma Galgani, che da un po’ di tempo non riesce più a creare delle dinamiche interessanti in trasmissione con i suoi vari pretendenti.

