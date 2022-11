Federica Aversano ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Non si è conclusa con la scelta finale e la classica cascata dei petali rossi l’avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi da parte della 29enne casertana. In una intervista a Uomini e Donne Magazine, la ragazza ha spiegato i motivi del suo addio: “Ci tenevo a ringraziarvi per i tanti messaggi, credo di aver fatto la scelta giusta a lasciare. Quando senti di non stare nel posto giusto ci vuole coraggio ad andare, quando senti di non poter dare il meglio di te lasciare è l’unica cosa giusta da fare. E poi ci vuole coraggio a lasciare che a restare. Ti dico sì, sapevo di non poter dare il meglio di me e va detto che non ero proprio serena in generale nella mia vita privata”.

Federica Aversano ha proseguito: “Non mi voglio sempre bene, dovrei farlo in tante altre occasioni ma sono più serena adesso”. Ma è a Uomini e Donne Magazine che ha tirato in ballo anche Matteo Ranieri: “Bello come il sole, lui mi aveva presa e mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata. Mi dava la carica e insomma lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo. In questa edizione purtroppo è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo”.

UeD, Federica Aversano accusa Tina Cipollari: “Critiche distruttive”

Nelle ultime ore Federica Aversano è nuovamente tornata a parlare del suo addio a Uomini e Donne e lo ha fatto in un’intervista concessa a Mondo tv 24 di Lorenzo Pugnaloni, ripresa da Isa & Chia. Incalzata sulle motivazioni legate alla scelta di lasciare il trono della trasmissione, la 29 casertana non nasconde quanto abbia inciso sulla scelta anche il peso delle critiche da parte degli storici opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Gli attacchi degli opinionisti non li vedevo per nulla costruttivi, erano molto prevenuti, specialmente quelli di Tina – dice Federica Aversano -. Sicuramente questo ha contribuito, perché le critiche erano distruttive, solo per darmi noia”. L’ex tronista punta il dito contro Tina Cipollari: a detta sua potrebbero anche le critiche ricevute in studio potrebbero aver influito sulla sua scelta: “Perché non mi sentivo a mio agio”.

Federica Aversano parla anche di Matteo Ranieri e non nasconde il timore che ha provato, cioè che da un momento all’altro lui potesse tornare in studio: “Avevo il terrore che Matteo Ranieri potesse venire a corteggiare. Penso che nella vita ci sono dei momenti. Ha avuto la possibilità di cercarmi fuori, prima”. È stato chiesto all’ex tronista quale sarebbe stata la sua reazione se il ragazzo fosse tornato a corteggiarla. Ecco la sua risposta: “Se mi avesse cercato prima magari potevamo provare a lasciarci meglio, ma dentro il programma non so come avrei reagito. Lui non può non parlare bene di me, ma nemmeno io penso così male di Matteo, quello che dovevo dirgli gliel’ho detto”.