Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati in studio, le anticipazioni rivelano che tra i due ci sarebbero stati momenti di crisi. Colpa, neanche a dirlo, di Riccardo Guarnieri attaccato nelle ore scorse da una ex protagonista: Lucrezia Faglia. Spiega a Mondotv24 “Se fossi in Riccardo me ne andrei perché secondo me chiodo scaccia chiodo nello stesso contesto non può funzionare. È un uomo che fatica a dire quello che prova e non so se ad oggi prova ancora dei sentimenti, ma credo che debba cambiare aria e questi triangoli li trovo deleteri”.



Riccardo Guarnieri che sembra essere ancora nei pensieri di Ida. O almeno così pensano tanti fan. “Ida, ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo ed è palese. Non prendere in giro Alessandro, che è un bravo ragazzo”. La risposta è arrivata subito: “La vita va avanti e posso dire che ho voltato pagina con Alessandro, per me c’è solo lui”, ha aggiunto Platano nel salotto di Verissimo.

Leggi anche: “Aspetto la cicogna”. UeD, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: annuncio bomba dalla coppia





UeD, prime crepe tra Ida Platano Alessandro Vicinanza



Le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 12 dicembre, svelano che la coppia formata da Ida e Alessandro ha confermato di aver vissuto una piccola crisi, causata proprio dal cavaliere di Taranto che avrebbe cercato di contattare la dama dopo l’uscita dal programma. Un gesto che non è piaciuto al partenopeo che l’ha letto come una mera provocazione.



Alessandro, da parte sua, è totalmente concentrato su Ida. Durante l’intervista a Versissim ono emersi infatti alcuni dettagli che hanno messo in allarme gli spettatori. In mezzo il racconto di Alessandro Vicinanza e della sua malattia. “Ho una malattia autoimmune che colpisce le piastrine del sangue. Sono spesso sotto controllo”.



“La prima volta l’ho avuta a 16 anni, l’ultima volta sette anni fa per un forte stress. Sono stato un bel po’ in ospedale, ma ora mi vivo tutto il più possibile”, raccontava. Il sogno nel cassetto sarebbe un altro: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”.