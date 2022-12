Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena oggi in studio: protagonista, neanche a dirlo, Ida Platano. La dama nei giorni scorsi è stata ospite di Verissimo insieme al nuovo compagno Alessandro Vicinanza. L’ospitata a sollevato polemiche a non finire con molti fan che hanno dimostrato di non gradire. Ida, da parte sua, non ha commentato l’accaduto. Che ci sarebbero state reazioni era scontato: Ida infatti ha messo tutto in piazza con ogni particolare.



“Mi ha cercato durante l’estate, mi mandava dei messaggi. Mi aveva sognato. Mi teneva nei suoi ricordi giornalieri. Gli ho detto che volevo stare sola, che volevo farmi la mia estate in pace” ha dichiarato Ida parlando di Alessandro. “Io sentivo che più andavo avanti più avevo sensazioni più forti per Alessandro – ha detto Ida – Poi sono successe delle cose ma nel frattempo, più uscivo con Alessandro e più iniziavo a sentire la sua mancanza e da lì le sensazioni diventavano sempre più forti e la scelta è stata proprio veloce”.

Uomini e Donne, slitta il ritorno in studio di Ida Platano



Ida aveva parlato anche di Riccardo Guarnieri. “Quando è rientrato Riccardo, le sensazioni che avevo non erano passate del tutto. Cerchiamo di darci una possibilità ma le cose non andate. Caratterialmente non ci siamo trovati. È stata una storia molto travagliata. Quell’amore l’ho visto tanto forte che oggi è passato. E’ stato bellissimo viverlo nel bene e nel male”.



“È stata una storia molto forte. I sentimenti nei confronti di Riccardo sono stati tutti veri. La vita va avanti. Il mio presente è Alessandro. C’è solo lui. Ho rivisto la scelta, da casa mi sono emozionata. Alessandro non è una persona pesante quindi riesce a rendere belle le cose. Ha un carattere frizzantino, è pieno di iniziativa, con lui non mi annoio, mi aiuta a tenere la vita leggera. Non mi fa arrabbiare, non abbiamo mai litigato. Siamo solo un po’ gelosi”.



La coppia oggi era attesa in studio ma qualcosa non ha funzionato secondo i piani visto che la puntata ha riguardato altro e quindi questo attesissimo ritorno è slittato di qualche giorno. Il racconto di come vanno le cose tra Platano e Vicinanza, dunque, sarà proposto ai telespettatori lunedì prossimo. Ci saranno scintille.