Grande Fratello, il grave sospetto di Jessica Morlacchi. Anche oggi un nuovo scandalo scuote le fondamenta della Casa. Quest’anno il reality di Alfonso Signorini è stato spesso sotto attacco, le critiche e gli scandali si sono sprecati. Si è parlato di televoti truccati, di favoritismi, per non parlare di quello che accade tra i coinquilini e delle decisioni di conduttore e produzione.

Mentre esplode il caso sulla mamma di Zeudi Di Palma, colpevole di aver condiviso una lettera presumibilmente contraffatta, ora fanno rumore le parole, o meglio i sospetti di Jessica Morlacchi. Dopo la vittoria a sorpresa di quest’ultima su Helena Prestes c’è chi ha parlato di televoto truccato e della tossicità dei fandom. Adesso è proprio la cantante a creare un’altra polemica.

Il sospetto di Jessica: cosa ha detto – in codice – agli altri

Mentre fuori c’è chi parla di complotto dopo l’ultimo televoto, proprio Jessica Morlacchi ha alimentato le polemiche su alcune dinamiche. La cantante stava parlando con altri inquilini e a un certo punto, con messaggi in codice, ha fatto intendere che quando il GF decide di eliminare un concorrente, trova il modo di farlo uscire a tutti i costi, indipendentemente da nomination o televoti.

Ricordiamo che proprio l’ex Gazosa era stata eliminata e aveva dovuto lasciare la Casa, salvo poi rientrare grazie al voto del pubblico: “Siete voi che non capite me, tra le righe – le parole di Jessica – Se una persona deve uscire, non c’è santo che ti salvi. Puoi leggerlo come vuoi, decidi tu. L’ho detto già prima. Se uno deve uscire, non ti salva nessuno. Nessuno. Puoi fare come ti pare, ma se tra una settimana arriva il momento di Chiara, esce Chiara. Se arriva domani, esce domani, se arriva tra due settimane, esce tra due settimane. Se sta in finale, arriva in finale. Non c’è strategia che loro possono… te lo dico io, fidati”.

Jessica che palesemente tra le righe dice che è il grande fratello a decidere chi mandare a casa…

Jessica che palesemente tra le righe dice che è il grande fratello a decidere chi mandare a casa…

Tutto è natro quando Mariavittoria e Mattia hanno riflettuto su chi sarebbe uscito nella nuova puntata, facendo il nome di Chiara Cainelli, considerata la più debole tra i nominati. Ma ecco che Jessica ha preso la parola e spiegato che il meccanismo è un altro: per lei sono gli autori del GF a decidere chi deve uscire. E voi, cosa ne pensate?

