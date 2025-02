Lo sappiamo e lo abbiamo raccontato, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, ha recentemente subito una brusca interruzione. Dopo quattro mesi di alti e bassi, la coppia ha deciso di separarsi, con tensioni e incomprensioni che hanno portato a episodi di forte conflitto. Uno dei principali motivi di attrito tra Shaila e Lorenzo è stata la gelosia. Lorenzo ha spesso accusato Shaila di essere gelosa del suo rapporto con un’altra concorrente, Chiara Cainelli.

Queste accuse hanno generato discussioni accese, con Shaila che negava tali sentimenti, sostenendo che le sue preoccupazioni riguardavano altre questioni. In un confronto, Shaila ha dichiarato: “Lui va sempre per la sua strada, la gelosia è un problema che si pone lui; io non ho problemi a parlare apertamente del fatto che per un periodo ho avuto dei pensieri e gli dà fastidio che io ne parli con voi”. Ma non tutti sono convinti che tutto questo sia ‘reale’. Andiamoci con i piedi di piombo a spiegare queste dinamiche.





Sembra infatti che all’interno della casa, persone come Stefania Orlando, Tommy e MaVi e molti altri, stiano iniziando a pensare che in realtà queste crisi servano soltanto a creare delle clip per la puntata e garantirsi un ‘blocco’ durante la diretta. Ma cosa significa e perché tanti di loro stanno parlando proprio di questo? Beh, sembra evidente che se non si ha niente da raccontare, in puntata non ci si arriva… logico.

E poi c’è chi pensa, dentro e fuori la casa, che pur di arrivare a far parlare di sé stessi bisogna essere pronti anche a mettersi in gioco in prima persona. E in questo gli Shailenzo sono degli assi, secondo molti utenti (ma anche inquilini in casa). Poi, proprio questi ultimi, dopo le varie sbroccate di Lorenzo, dei vestiti strappati e le lettere, si sono ritrovati in giardino e parlando della situazione Stefania ha detto: “Primo blocco”.

Tutti hanno sorriso e MaVi ha consigliato all’amica: “Potevi esserci te, se avessi fatto qualcosa in tugurio con lo spagnolo”. La Orlando dice quindi: “Eh ma lo spagnolo non ha voluto”. È tutto finto quindi? Tutto fatto a tavolino dagli autori e dagli Shailenzo solo per garantirsi un blocco in puntata? Oppure quei due stanno davvero attraversando le pene dell’inferno? La verità è che nessuno lo sa e non è escluso si tratti di un 50-50. Ma queste sono solo illazioni.

