Si è parlato molto delle parole di Helena Prestes al Grande Fratello che ha accusato Zeudi Di Palma di essere una finta-gay. Per chi non lo sapesse infatti, la bella brasiliana ha accusato l’ex Miss Italia di non essere realmente attratta dalle donne. Ora, finalmente, il momento del confronto è arrivato. Dopo la puntata di lunedì alla fine le due si sono volute chiarire, ma hanno fatto solo peggio. Helena in giardino ha detto alla Di Palma: “Io ho detto che a lei non piacciono le donne, dice che è sensibile e invece non lo è, non ha mai difeso i miei diritti. Lei non ha mai protetto la mia sensibilità, il mio amore per Javier…”.

Poi dice Helena: “Non è stata matura da capire che le cose finiscono, e non hai dato valore alla donna che sono io. A te non frega nulla delle donne, oppure competi con le donne. Io non ti sopporto perché sei bugiarda”. La frattura tra Helena e Zeudi è emersa in modo evidente durante una recente puntata del reality, quando Helena ha messo in dubbio la sincerità dell’avvicinamento di Zeudi, insinuando che fosse motivato da strategie di gioco piuttosto che da un reale interesse.





Queste affermazioni hanno scosso profondamente Zeudi, che ha espresso il suo disappunto e la sua delusione per le parole della coinquilina. In questo caso però Helena sostiene che non stava minimamente parlando dell’orientamento sessuale di Zeudi, ma di un ragionamento di sostegno femminile. Zeudi risponde piccata: “A me non servi tu per far conoscere la mia luce, la mia luce esce anche senza di te. Con me hai chiuso totalmente, ma avevo già chiuso da un bel po’”.

E ancora Zeudi: “Io le donne invece le tratto benissimo, le porto su un vassoio d’argento. Io ho sempre difeso le donne e continuo a farlo, se non difendo te è perché mi hai fatto del male. Tu sei stata bugiarda con me e con i tuoi sentimenti, non sei mai stata neppure amica”. Ma non è finita perché in risposta alle accuse di Helena, la madre di Zeudi è intervenuta pubblicamente, difendendo l’integrità e la sincerità della figlia.

E la cosa peggiore è che tutti loro sanno benissimo che Zeudi ha giocato sporco con Helena, ma stanno in silenzio ed aizzano perchè conviene per dar contro ad Helena#grandefratello pic.twitter.com/VXqXw5lYl2 — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) February 25, 2025

Attraverso una lettera condivisa sui social media, ha sottolineato l’importanza di non invalidare la sessualità di una persona e ha espresso il suo sostegno a Zeudi in questo momento difficile. Insomma, nonostante i tentativi di chiarimento, le tensioni tra Helena e Zeudi sembrano persistere. Entrambe le concorrenti hanno manifestato il desiderio di risolvere le loro divergenze, ma le ferite emotive e le incomprensioni accumulate rendono complesso il processo di riconciliazione.

