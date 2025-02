In attesa della prossima puntata in diretta del Grande Fratello, programmata per giovedì 27 febbraio, sta serpeggiando una certa preoccupazione intorno alla figura di Javier. Dall’esterno del reality show persone vicine al concorrente hanno manifestato una certa insofferenza, dunque è stato richiesto un intervento più deciso per far rientrare la situazione.

Indiscrezioni sul conto di Javier non stanno facendo dormire sonni tranquilli al suo staff. Infatti, ci sarebbero contatti con la produzione del Grande Fratello per limitare stress e cose certamente deleterie, che possano mettere in difficoltà il pallavolista argentino anche in questi giorni.

Grande Fratello, preoccupazione per Javier: cosa si è saputo

La sua relazione con Helena sta proseguendo regolarmente al Grande Fratello, eppure Javier non starebbe vivendo nel migliore dei modi. Per questa ragione il managemente ha deciso di lanciare un vero e proprio allarme sul gieffino e ora vedremo se gli autori interverranno più drasticamente.

La pagina X Agent Beast ha infatti rivelato ai suoi seguaci del GF: “Il management di Javier Martinez ha espresso preoccupazione per la direzione narrativa che gli è stata assegnata. Vogliono ridurre i suoi momenti di dubbio e rivedere il suo ruolo nelle dinamiche principali”. Quindi, dovrebbe cambiare qualcosa nei prossimi giorni.

Non è stato specificato in maniera chiarissima che tipo di ruolo vorrebbe avere Javier, ma sicuramente a partire dalle prossime puntate inizieremo a comprendere meglio se l’intervento del suo management abbia prodotto i primi effetti.