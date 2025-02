Il 25 febbraio le telecamere del Grande Fratello hanno catturato lo sfogo di Helena Prestes dopo che qualcuno l’ha sorpresa mentre si stava baciando con Javier Martinez dietro una tenda nella camera da letto. La modella ha espresso il suo desiderio di maggiore privacy, ma è consapevole della situazione in cui si trova e non comprende la reazione infastidita del suo fidanzato quando uno o più coinquilini interrompono i loro momenti di intimità.

Nelle ultime ore tra Javier e Helena ci sono stati alcuni contrasti: lei ha reagito male alla lunga conversazione che il suo compagno ha avuto con Zeudi, e poi ha cominciato a piangere perché non riesce a trovare un po’ di privacy nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Helena e Javier beccati dietro la tenda

Nel pomeriggio di martedì 25 febbraio, Prestes ha cercato sostegno da Stefania e Amanda dopo essere stata sorpresa (pare da Jessica) mentre si baciava con Martinez dietro la tenda. “Qui manca la privacy. Se cerchiamo di averla, passano le persone e lui si arrabbia. Dice perché l’abbiamo fatto?”, ha detto la modella tra le lacrime.

Nonostante Amanda Lecciso abbia cercato di consolarla, dicendole che gli altri sono felici per lei e per il pallavolista, Helena ha aggiunto: “Non voglio rovinare questa cosa con lui, e non si deve sentire in colpa”. Molto diversa la reazione dei social, dove Helena è stata attaccata dal pubblico: “Lei piange come una disperata perché è stata beccata mentre amoreggiava dietro la tenda da Jessica, e dice che non si sente libera di farlo alla luce del sole”, “Può andarsene a casa sua a fare certe cose”, “Ma è seria?”, “Che ridere”, “La porta rossa è sempre aperta”.

Helena piange come una disperata perché è stata beccata mentre scopava con Jafar dietro le tende da Jessica e non si sente libera di poterlo fare alla luce del sole



awwww cucciola cit.😘#zeudiners #zelena pic.twitter.com/17cf6AnJ0z — 🎀 (@misseszdp) February 25, 2025

“Sta piangendo perché li hanno beccati, un personaggio non inventabile”, “Quanto sono ridicole Stefania e Amanda che assecondano i suoi deliri”, “Helena beccata ad amoreggiare nel primo pomeriggio e viene consolata da chi si scandalizzava per le effusioni di Shaila e Lorenzo”, “Stefania e Amanda sono diventate le sue badanti, le danno sempre ragione”, hanno scritto su X alcuni utenti dopo aver scoperto il motivo del pianto di Prestes.