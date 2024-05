Scoppia l’amore tra i due protagonisti del Grande Fratello. La relazione è iniziata nella casa e a quanto pare sta proseguendo anche fuori. Si sono anche già sposati per ufficializzarla con un “matrimonio simbolico” che, nonostante non abbia nessun valore legale, è comunque un passo molto importante per i due. Non hanno vinto il reality, anche se sono entrambi arrivati a tagliare il traguardo della finale.

Lei è arrivata quarta, lui terzo. Ma hanno vinto l’amore, forse quello vero, grazie alla partecipazione al reality show. Ci sono anche già state le presentazioni in famiglia: nel corso della finalissima il papà di lei ha conosciuto il compagno, di professione musicista. E dire che quando Heidi Baci ha partecipato al GF di Alfonso Signorini suo padre era stato molto duro per la frequentazione con Massimiliano Varrese.

Scoppia l’amore dopo il Grande Fratello

Eliminata al Grande Fratello italiano, Heidi Baci ha partecipato a quello albanese ed è diventata molto popolare. Il fidanzato si chiama Romeo Veshaj. I due, da prima titubanti sull’inizio di una vera e propria relazione all’interno della casa, si sono presi del tempo per conoscersi meglio e non affrettare troppo le cose. Dopo una crisi che li ha allontanati per alcuni giorni, la coppia ha ritrovato la serenità e ufficializzato la loro relazione con un “matrimonio simbolico”.

Al GF albanese i matrimonio è uno dei momenti più attesi dagli spettatori che ogni anno incoronano la loro coppia preferita con questa cerimonia simbolica. Ma i due non si sono fatti trovare impreparati: lei ha indossato un abito bianco molto principesco, capelli biondi sciolti e velo bianco, mentre lui un completo elegante nero con il papillon.

Chi è il “marito” di Heidi Baci? Romeo Veshaj è un cantante e musicista molto importante in Albania. Classe 1995 e nato a Valona ha iniziato la sua carriera da giovanissimo. Con il fratello gemello Donald nel 2019 ha fondato il duo “Binjaket”, (“i gemelli”), con il programma omonimo dove, insieme alla conduttrice e compagna di Donald, Bora Zemani, intervistano e conoscono personaggi del mondo dello spettacolo. Cantante e autore riconosciuto in tutta l’Albania, ha duettato con i principali artisti della scena musicale albanese, creando hit estive e non solo.