Tra meno di 30 giorni si riapriranno le porte del GF Vip e un nuovo concorrente potrebbe essere un protagonista di Temptation Island. Sì, avete capito proprio bene: dopo l’esperienza nel reality di Filippo Bisciglia, sarebbe pronto a chiudersi per mesi nella casa più spiata d’Italia e a sperare di raggiungere il maggior numero di puntate possibili, se non addirittura augurarsi la vittoria. E la fonte dalla quale giunge questa comunicazione è molto affidabile.

Il GF Vip e quindi Alfonso Signorini sarebbero felici di accogliere come concorrente l’ex Temptation Island nella trasmissione, che sarà rivoluzionata dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto molta pacatezza e sobrietà nei vipponi e anche nei Nip che popoleranno gli ambienti della casa. Come rievocato dal sito Novella 2000, l’ultimo nome big fatto in questi giorni è stato quello del conduttore Corrado Tedeschi, ma ora ecco arrivare l’altra novità sensazionale.

GF Vip, come concorrente in arrivo un volto di Temptation Island

Smentita invece la partecipazione di Loredana Lecciso, che avrebbe dovuto varcare la porta rossa insieme alla figlia Jasmine Carrisi. A respingere quella notizia è stata proprio la showgirl in un’intervista all’AdnKronos. Tornando invece all’ultima notizia sul GF Vip e sull’ipotesi nuovo concorrente, questo ex Temptation Island sicuramente renderebbe ancora più accattivante la nuova edizione del reality. A svelare tutto in esclusiva l’influencer Amedeo Venza.

Venza ha scritto nelle sue Instagram stories: “Ex protagonista di Temptatio tra i prossimi concorrenti del GF! Vi svelerò il nome a breve!”. Quindi, è ancora tutto top secret e non siamo in grado di dirvi chi sia questa persona. Non sappiamo se stiamo parlando di un concorrente dell’edizione da poco finita oppure se si tratta di qualcuno che abbia partecipato in passato. Nei prossimi giorni ci sarà indubbiamente maggiore chiarezza.

Nei giorni scorsi tutti sono rimasti sorpresi da una decisione del Grande Fratello. Nel promo ufficiale non sono stati inseriti i vipponi della scorsa edizione. Una sorta di censura per cancellare ciò che hanno fatto quei concorrenti.