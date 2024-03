Uomini e Donne, di tutto e di più nella nuova registrazione. Lunedì 11 marzo è infatti andata in scena una nuova puntata del dating show che, grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, è già fuori per i telespettatori più curiosi o comunque più impazienti di sapere come si evolveranno certe situazioni. Come quella di Brando che, a quanto dice il blogger, non ha ancora fatto la sua scelta.

In studio erano assenti sia il tronista che le corteggiatrici Beatriz e Raffaella e a questo punto la tanto attesa scelta dovrebbe tenersi nella prossima registrazione. Nell’ultima, comunque, ha avuto inizio anche il percorso del nuovo tronista. Daniele, infatti, avrebbe iniziato a conoscere alcune delle sue corteggiatrici, portandone in esterna due ed eliminandone una.

Leggi anche: “Ha passato un biglietto a Mario”. Uomini e Donne, Ida ora dovrà parlare: il pubblico vuole risposte





“UeD, Ida lo ha eliminato”

Ampio spazio alla dama più famosa che ultimamente è rimasta un po’ in ombra, Gemma Galgani. Ha conosciuto un uomo che nonostante alcuni dubbi sul suo conto vorrebbe proseguire la conoscenza. Una notizia, questa, che ha scatenato subito una lite con Tina Cipollari e Gianni Sperti, che avrebbe accusato Gemma di continuare la frequentazione del cavaliere nonostante non abbia un reale interesse nei suoi confronti.

Ma la vera novità riguarda il percorso di Ida Platano che in queste nuove puntate eliminerà Daniele, preferendo continuare a frequentare solo Pierpaolo, con cui di recente è scattato il bacio, e Mario Cusitore. Per la tronista non ci sarebbero infatti i presupposti per continuare una conoscenza.

Una decisione, questa di rinunciare a Daniele, che fa ben sperare in una scelta a breve termine. Anzi, molti ne sono proprio convinti. Ida dovrà però superare alcune difficoltà con i suoi due corteggiatori rimasti visto che con entrambi ci saranno delle discussioni. In particolare pare che sia Pierpaolo che Mario avranno da ridire su alcuni suoi atteggiamenti al punto da non invitarla neppure a ballare.