Panico ad Amici 22 dopo il bacio (non programmato) tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. Come abbiamo già raccontato ieri, il ragazzo, a fine esibizione, si è avvicinato alla collega e l’ha baciata. Il problema è uno soltanto, anzi due: la coreografia non prevedeva un bacio in bocca e Benedetta è felicemente fidanzata. Apriti cielo. Sui social chiaramente è successo un po’ di tutto. In molti hanno ipotizzato che il ragazzo sia follemente innamorato della compagna di scuola; poi c’è chi è certo che i due volessero solo scambiarsi un bacio sulla guancia per congratularsi per il bel lavoro svolto.

E poi c’è chi deduce, da quel breve istante, che i due siano innamorati alla pazzia e che non vogliano più nasconderlo. Chiaramente nessuno di noi sa la verità, l’unica cosa che ci sentiamo di dire che sono cose alquanto private, anche si svolgono in un contesto pubblico come la televisione. Fatto sta che a prendere la parola nelle scorse ore è stato proprio il ragazzo di Benedetta Vari, tale Simone.

Benedetta Vari e Mattia Zenzola, dopo il bacio arriva il ragazzo

Il giovane ha deciso di pubblicare un post con una foto insieme alla sua compagna e dire la sua, senza polemiche. Per il ragazzo è stato un tentativo si spegnere il fuoco del gossip (con un bel secchio di benzina). Ha scritto: “Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente. Gente che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata”.

Sono ormai diventata bimba di Mattia e Benedetta #Amici22 pic.twitter.com/lshFzSZTCU — 𝑺 𝑨 𝑹 𝑨🥀🖤 (@Lov_Ciro) April 15, 2023

E ancora Simone: “Puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l’esatto contrario!”. Parole meravigliose e dolci, che però in queste ore stanno rimbalzato su tutti i siti di gossip e televisione. E anche chi non conosceva questa vicenda ora si sta facendo venire il dubbio: “Quel bacio era voluto?”.

il pubblico di amigos deve ringraziare di venir benedetto settimanalmente dalle tonnellate di mattia zenzola e benedetta vari è questa la verità pic.twitter.com/OnozEi8Yi4 — ali ☽; ⭐️🏹 (@forvmidablee) March 25, 2023

Insomma, sembra che non ci sia nulla tra quei due alunni di Amici 22. Eppure in molti hanno il sentore che se ne sentirà parlare ancora per lungo, in attesa di un colpo di scena clamoroso. La giovane infatti è stata già eliminata ma ha deciso di rimanere nella scuola proprio per aiutare Mattia come partner di ballo. Curioso!

