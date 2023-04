Arisa, il gesto davanti ai fan di Amici 22. Una personalità forte ma anche sensibile, Arisa non si è trattenuta dal voler esprimere pubblicamente il suo parere poco dopo l’eliminazione di Federica Andreani ad Amici. Un gesto, o meglio, una vera e propria dedica resa pubblica sui social che nessuno si sarebbe mai aspettato. WE questo evento si somma a tutte le grandi emozioni che il talent show di Maria De Filippi continua a regalare al pubblico ma anche agli allievi che credono nei loro sogni più grandi.

La dedica di Arisa per Federica Andreani dopo l’eliminazione. Un gesto inaspettato dopo l’eliminazione dalla scuola di Amici per l’allieva, ma procediamo con ordine. Per chi si fosse persa la puntata, la talentuosa cantante ha perso il ballottaggio finale contro Ramon. Un addio alla scuola delle mille possibilità ma non ai suoi sogni. E la coach Arisa non poteva che sottolineare l’importanza di ciò che ogni allievo riesce a insegnare a tutti, ciascuno a proprio modo.

La dedica di Arisa per Federica Andreani: nessuno se lo aspettava. Le parole della coach di canto

La dedica è arrivata direttamente attraverso un post sui social quindi sotto gli occhi di tutti: “Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui. Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatto sentire importante per te”.

Poi anche l’augurio più sentito, quello di “avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi” e non ultimo quello di “Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te”. Parole con la quali Arisa sembra spiegare che Federica non sarebbe dovuta essere l’eliminata della giornata e che, anzi, avrebbe dovuto continuare il suo percorso. Emozionata anche l’ex allieva che della sua esperienza ad Amici ha così parlato: “Non credevo di entrare ad Amici, non avevo mai fatto una lezione di canto. Ora sono sicura di me stessa”.

Ed effettivamente la giovane allieva di strada ne ha fatta e sicuramente ancora molta andrà percorsa. Federica, classe 1998 nata a Roma, ex parrucchiera, ma con un grande sogno da realizzare, quello del canto. Il suo brano da titolo “Scivola” è apprezzatto da molti ascoltatori radiofonici e i fan di Amici sanno perfettamente che questo rappresenta solo l’inizio di un grande successo.