Grande Fratello, nuova puntata in vista. E tanti argomenti da approfondire per il pubblico di Canale 5. Che sicuramente aspetta con trepidazione l’ingresso di Greta Rossetti e magari di un altro o altra concorrente annunciato dallo stesso conduttore su Instagram, ma anche di capire chi tra i nominati si prenderà la fascia di preferito e quindi immune. Lunedì scorso è infatti stato aperto un televoto importante ma in positivo e sono diversi gli inquilini in ballo. Stando a un sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 sono due i concorrenti più amati.

Beatrice Luzzi ha totalizzato il 48% di preferenze, a seguire troviamo Vittorio Menozzi con il 14% di voti. Sempre secondo i lettori di Novella, con il 10% terza classificata Anita Olivieri, mentre poco più sotto Giuseppe Garibaldi all’8% e Massimiliano Varrese al 7%. A pari merito con il 4% delle preferenze ci sono invece Marina Fiordaliso e Rosy Cin. Mentre al 3% (con una differenza di 2 voti) Alex Schwazer e Paolo Masella.

GF, Sara Ricci censurata: “In confessionale…”

Gli ultimi arrivati in casa, ossia Sara Ricci e Marco Maddaloni non sono nell’elenco ma un video che riguarda l’attrice sta facendo il giro della rete. Si tratta di uno scambio di pareri tra lei e Massimiliano Varrese che ha particolarmente attirato l’attenzione del web per una censura da parte della regia.

I due attori si sono ritrovati a chiacchierare a tavola. “Le persone che seguono, seguono anche il daily”, ha detto Sara Ricci con Varrese che dalla sua precisa di non essersi mai risparmiato al reality: “Io gliel’ho detto che non ho bisogno di nessuno e faccio il Grande Fratello da solo. Mi metto in piscina e sto un mese là dentro. No perché mi hanno detto che mi mancava di essere il leader. Ma io ho detto che a me non fregava nulla, perché io sono leader di me stesso”.

Di chi parlano? Di bea, anche il confessionale chiede di parlare di Bea e…. censura #grandefratello #Luzzers pic.twitter.com/OC6VIiVGlX — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) December 1, 2023

A quel punto Sara Ricci ha fatto un grosso spoiler, che ha portato la regia a eliminare improvvisamente l’audio dalla Casa del Grande Fratello. Ha infatti fatto sapere di aver ricevuto delle domande specifiche dagli autori su Beatrice Luzzi, sua collega e amica dai tempi di Vivere: “Beh c’è chi è… A me per esempio ieri in confessionale volevano farmi parlare per forza di Bea e io…”. Ma poi all’improvviso microfoni spenti e inquadrature spostate. Cosa stava per dire Sara, si chiedono tutti?