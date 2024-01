Al Grande Fratello è tempo di affermazioni pesanti da parte di Beatrice, che ha messo nel mirino Perla e Greta. Infatti, l’attrice mentre stava parlando con Vittorio nelle scorse ore, si è resa conto ormai che siamo ad un punto di svolta. Ad un vero smascheramento da parte dell’ex protagonista di Vivere, che ha definitivamente le idee più che chiare sulle due concorrenti.

Secondo quanto riferito nella casa del Grande Fratlelo da Beatrice, l’intento di Perla e Greta è sotto gli occhi di tutti. Ha smentito categoricamente una teoria sulle due ragazze, che si sono notevolmente avvicinate tra di loro nell’ultimo periodo nonostante abbiano un ex fidanzato in comune, Mirko Brunetti. Ma la Luzzi ha capito cosa hanno fatto realmente.

Leggi anche: “Sempre più in basso”. Grande Fratello, prima la spifferata sugli altri poi la figuraccia: “Squalifica”





Grande Fratello, Beatrice contro Perla e Greta: “So che fanno davvero”

Nonostante inizialmente sembravano essere rivali, al Grande Fratello Beatrice ha notato, così come gli altri telespettatori, che Perla e Greta hanno cambiato il loro atteggiamento tra di loro. Adesso sembrano addirittura vere amiche, ma la Luzzi è conscia che si tratti di una strategia: “Nel corso della serata mi sono resa conto che sono ragazze professioniste, che hanno centinaia di migliaia di follower. E hanno visto tutti i reality che sono stati fatti negli ultimi 10 anni, tutte le edizioni, tutti i reality. Quindi sono molto addentro”.

Poi sulle ex Temptation Island, Bea ha aggiunto: “Sono venute qui non da sprovvedute o umiliate, maltrattate da Mirko. Sono venute da professioniste. Ok? Di questo mi sono resa conto. Anche Perla come si sta muovendo dopo la nomination e tutto è super professionista. Greta sicuramente ha questa personalità dolce e accondiscendente, ma ha anche tutta l’altra: quella che l’ha fatta arrivare ad avere 600mila follower, quella che l’ha portata a fare la tentatrice a Temptation Island. Perla ha iscritto lei la coppia Mirko e Perla a Temptation Island”.

Beatrice contro Perla e Greta: "La loro amicizia è professionale. Hanno visto tutti i reality che sono stati fatti negli ultimi dieci anni. Sono molto addentro".#grandefratelllo pic.twitter.com/skcKu92wcy — Roberto Mallò (@robymallo) January 27, 2024

Quindi, Beatrice è convinta che Greta e Perla abbiano studiato tutto nei minimi dettagli prima di arrivare al GF: “Quindi tutto questo polpettone di innamorate, abbandonate ecc, che si è poi rivelato falso quando le hanno chiesto se volevano lasciare il programma per raggiungere Mirko, prima l’una e prima l’altra. Voglio dire: stanno qui da professioniste. Anche la loro amicizia è professionale. E l’alleanza che si è stretta l’altra sera esplicitamente contro di me, in maniera netta da parte di Greta, tu non te ne sei accorto perché eri cotto, mi ha fatto capire che abbiamo a che fare con due professioniste”.