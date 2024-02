Sanremo 2024, ecco chi hanno chiamato al posto di Sinner. Una bella notizia per gli amanti del Festival della canzone italiana. Il contest musicale condotto per la quinta volta da Amadeus avrà un degno rimpiazzo, se così vogliamo definire la cosa. Come sappiamo il campione degli Australian Open 2024 ha dato forfait per la prima serata del Festival. Un rifiuto a dir poco inaspettato per Amadeus che ha però voluto compensare sempre con lo sport.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Tuttavia, nonostante l’invito ripetuto di Amadeus, il tennista ha scelto di non partecipare all’evento, affermando che avrebbe tifato da casa: “Faccio il tifo da casa per Sanremo…È un evento bello, però sto facendo due giorni qua…”. Alla fine però Amadeus è riuscito a trovare un degno sostituto nella figura della famosa sciatrice Federica Brignone, che ha accettato l’invito all’ultimo minuto.





Sanremo 2024, ecco chi hanno chiamato al posto di Sinner

Questa notizia è stata rivelata dal portale di notizie Dagospia.it. Federica Brignone, una delle donne più influenti del mondo secondo Forbes, salirà sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival. Questo è un grande successo per Amadeus e per il Festival di Sanremo, dato l’importante status di Brignone. Oltre a Brignone, ci saranno altri ospiti durante la prima serata del Festival.

Tra questi, la madre di Giovan Battista Cutolo, noto come Giò Giò, un giovane musicista tragicamente ucciso in una lite per un parcheggio a Napoli. Edoardo Leo presenterà in anteprima la sua nuova fiction “Il Clandestino”. Lazza, vincitore di numerosi dischi di platino con la sua canzone “Cenere”, si esibirà in Piazza Colombo, mentre Tedua canterà sulla nave Costa Smeralda.

Inoltre, tutti i 30 artisti Big in gara si esibiranno e saranno giudicati dai giornalisti. La serata sarà preceduta dal PrimaFestival, condotto da Paola e Chiara insieme a Mattia Stanga e Daniele Cabras. Tutto pronto quindi, l’appuntamento è alle 20.40 su Rai Uno.

Leggi anche: “Ma cosa fai? Fermo…”. Sanremo 2024, l’assalto di Enrico Lucci ad Amadeus finisce malissimo