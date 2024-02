È tutto pronto per Sanremo 2024. Dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus torna al Teatro Ariston da dove il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 provenienti da Sanremo Giovani) con 30 canzoni. Co-conduttrici Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, mentre Marco Mengoni sarà il co-conduttore che affiancherà Amadeus nella prima serata del Festival di Sanremo, in onda martedì 6 febbraio.

Nella prima serata si esibiranno tutti i 30 Big in gara e saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Ad anticipare Amadeus ci sarà il Prima Festival, condotto da Paola e Chiara. E ancora anticipazioni, immagini e interviste esclusive.





Sanremo 2024, Amadeus in mutande a Striscia la Notizia

Il Dopo Festival è affidato a Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari con Viva Rai2. Come detto trenta gli artisti in gara: ventisette nomi selezionati per via classica, più i primi tre classificati di Sanremo Giovani: Clara, con il brano ‘Diamanti grezzi’, il duo Santi Francesi con ‘L’amore in bocca’ e i Bnkr44 con il brano ‘Governo Punk’.

Una simpatica anticipazione è arrivata da Striscia la Notizia. Enrico Lucci ha intercettato Amadeus che ha scherzato mettendo su un siparietto in cui ha letteralmente lasciato il conduttore del festival in mutande. Lunedì sera è andata in onda la prima parte, il servizio completo andrà in onda martedì sera, poco prima del via della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

“Sei vestito tutto italiano al 100% come vuole il ministro Lollobrigida?”, ha chiesto Enrico Lucci, inviato di Striscia La Notizia a Sanremo. “Ti faccio fare uno scoop”, ha detto al giornalista alzandosi la giacca, spostando i pantaloni e mostrando le mutande dell’Inter, la sua squadra del cuore. Ieri in diretta sul 9 per un collegamento con Fazio aveva con sé la maglia di Thuram mentre andava in onda il derby d’Italia e stamattina, in conferenza stampa, ha detto di non aver dormito per la felicità della vittoria contro la Juventus. (clicca per guardare il servizio di Striscia)