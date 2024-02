Sanremo 2024, Ghali e la sorpresa della mamma durante la finale. Ha catturato l’attenzione di molti l’esibizione di Ghali e non solo, ovviamente, per la presenza sul palco dell’Ariston dell’alieno RichCiolino. Alla fine il rapper milanese è arrivato quarto, ma il Corriere della Sera, ad esempio, gli ha dato un bel 7,5: “Un’Italia nuova con origini lontane e i suoni del Mediterraneo che si mescolano: Ghali ha tirato fuori un altro gran pezzo”.

Proprio al termine della performance nella serata finale Amadeus ha chiesto a Ghali di fare un saluto. Il cantante ha chiesto all’alieno se avesse qualcosa da dire, questo si è avvicinato e gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. A quel punto Ghali ha detto: “Stop al genocidio“. Ovviamente il riferimento è a quanto sta avvenendo in Palestina con le bombe d’Israele che continuano a provocare morte e distruzione. Ma non c’è spazio solo per l’eventuale polemica…

Leggi anche: “Non doveva vincere lei!”. Sanremo, rivolta social dopo l’annuncio di Amadeus





La sorpresa per Ghali durante la finale del Festival

Alla serata finale sono intervenuti gli ospiti Gigliola Cinguetti, Luca Argentero e Tananai. Poi ci sono stati problemi tecnici al televoto. Ghali ha spiegato che l’alieno simboleggia il personaggio immaginario con cui parla: “Ho chiuso l’album, ce ne eravamo dimenticati. Ce ne siamo accorti, lo abbiamo sistemato e Sanremo era la giusta destinazione. Il testo è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie del mondo la natura sistema sempre tutto”.

Durante l’esibizione di Ghali, che ha cantato “Casa mia”, dalla platea dell’Ariston si è alzata una signora. Era la mamma del cantante che in piedi ha alzato verso l’alto un cartello con su scritto: “Sei il mio vincitore, amore della mamma. TVB“.

io non ce la posso fare mi fanno una tenerezza assurda ghali e sua mamma hanno un bellissimo rapporto vi prego non reggo proprio #Sanremo2024 pic.twitter.com/80A6H9JgBZ — erika 🪐💐 sanremo era (@cliffvrder) February 10, 2024

facendo polemica sul podio abbiamo perso di vista Ghali che è arrivato quarto a Sanremo portando un’intera strofa in arabo questa cosa è da non dimenticare mai pic.twitter.com/x3e8WVIBtR — ً (@esauritaera) February 10, 2024

Lo stesso Ghali è apparso emozionato quando Amadeus glielo ha fatto notare. Un momento di dolcezza in un Festival che anche quest’anno è stato caratterizzato da numerose polemiche. Oltre a quelle su John Travolta, con la Rai che ha addirittura minacciato di non pagare il suo cachet, ci sono state quelle sul televoto e Geolier, insomma come sempre polemiche, polemiche e ancora polemiche…

“Vi dovete vergognare!”. Sanremo 2024, Angelina Mango e Geolier: è successo dietro le quinte